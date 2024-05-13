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Vefat eden SGK uzmanı Özgür Kaya 1972 yılında Kütahya'da doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vefat eden SGK uzmanı Özgür Kaya 1972 yılında Kütahya&#039;da doğdu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarında sıklıkla gördüğümüz SGK uzmanı olan Özgür Kaya'nın hayatını kaybetmesinin ardından kimdir, öldü mü, neden gibi sorular gündeme geldi. Sevilen ismin acı haberi üzerken hayatına dair detaylar da araştırıldı.

1972 senesinde dünyaya gelen isim ekranlarda sık sık rastladığımız kişiler arasında yer alırken mesleği nedir, nereli gibi sorular da araştırıldı. Vefat haberiyle beraber sevenlerini üzen isme dair merak edilenler...

Kaya, akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

İlkokul ve ortaokul eğitimini Çavdarhisar'da tamamlayan isim askerlik yapmasının ardından kariyerine odaklandı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kayıt olan isim okuduğu dönemlerde özel şirkette çalışarak kariyerine adım attı.

sosyal güvenlik ve iş hukuku alanlarında eğitimler alan isim Sn. Ali Tezel'in koordinatörlüğünde gerçekleşen Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitiminin ardından SGK uzmanı oldu.

Vefat eden SGK uzmanı Özgür Kaya 1972 yılında Kütahya'da doğdu - 1. Resim

 
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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