Vefat eden SGK uzmanı Özgür Kaya 1972 yılında Kütahya'da doğdu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2024 16:25 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 16:36 - Güncelleme:

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Televizyon ekranlarında sıklıkla gördüğümüz SGK uzmanı olan Özgür Kaya'nın hayatını kaybetmesinin ardından kimdir, öldü mü, neden gibi sorular gündeme geldi. Sevilen ismin acı haberi üzerken hayatına dair detaylar da araştırıldı.