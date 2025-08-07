Viking - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu ve detaylar...

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Viking ile Başakşehir mücadele etti.

Viking takımında ilk 11'de Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Bjorshol, Askildsen, Joe Bell, Ruben Alte, Svendsen, Tripic, Berisha yer alırken Başakşehir'de Muhammed, Onur, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Ömer Ali, Crespo, Brnic, Da Costa. oynadı.

Peki, Viking - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? İşte tüm ayrıntılar...

VİKİNG - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Viking'i deplasmanda 3-1 yendi.

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

VİKİNG - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Vikingur, karşılaşmanın 2.dakikasında Operi'in hatasının ardından Berisha'nın sağ kanattan ortasında Sevdsen'in golüyle 1-0 öne geçti. Viking - Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Başakşehir ağırlığını ortaya koydu. 60.dakikada Ömer Ali'nin pasıyla Deniz Türç'ün şık vuruşuyla skoru 1-1 yaptı. 79.dakikada ise Umut Güneş'in pasında Operi takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın son saniyelerinde yani 90+4'de Selke skoru 3-1 yaptı.

İstanbul Başakşehir, karşılaşmayı 3-1'lik skorla galip gelerek önemli bir avantaj elde etti.