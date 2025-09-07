"Voleybolda ayak kullanılır mı?" sorusu sporseverler tarafından araştırılıyor. Voleybol, el ile oynan bir spor türüdür. Oyun esnasında rakip sahaya ayak basmak yasaktır. Üç seti kazanan takım maçı kazanır.

VOLEYBOLDA AYAK VAR MI?

Voleybol tamamen elle oynanan bir spordur bu nedenle ayakla kullanılmaz.

Voleybol kuralları kesin ve değiştirilemez. Bunlar arasında geri hat oyuncusunun sıçradığında ayaklarının hücum çizgisine temas etmemesi ya da çizgiyi geçmemesidir.

Takımlar sayı kazanmak için topu rakip sahaya göndermeli ve bir oyuncu gelen topa üst üste iki defa dokunamaz. Voleybol elle oynanır, ayak kullanılamaz. Ancak top yere yakın olduğunda, oyunu sürdürmek için ayakta müdahale edilebilir.