Aile tarafında zorla gittiği yeni okulu Nevermore Akademisi’ne cinayet gizemini çözmeye çalışan Wednesday Addams,'ın yaşadıklarını konu edinen dizide gözler 3.sezon tarihine çevrildi.

Dizinin yönetmeni Tim Burton, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajla 3. sezonu hakkında açıklama yaptı. Peki, Wednesday 3. sezon ne zaman? İşte cevabı...

WEDNESDAY 3. SEZON NE ZAMAN?

Wednesday, 23 Temmuz 2025 tarihinde 3.sezon onayı aldı. Ancak yayın tarihi hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Wednesday 3. sezonun 2027'de ekranlara geleceği tahmin ediliyor. Jenna Ortaga'nın başrolde yer aldığı dizi, Nevermore Akademisi'nde Addams Ailesi'ne uzanan gizemli maceraları konu ediniyor.

WEDNESDAY OYUNCUALARI KİMLER?

Alfred Gough ve Miles Millar tarafından kaleme alının Wednesday dizisinin başrolünde Jenna Ortega , yardımcı rollerde ise Gwendoline Christie , Riki Lindhome , Jamie McShane , Hunter Doohan , Percy Hynes White , Emma Myers , Joy Sunday , Georgie Farmer , Naomi J. Ogawa , Christina Ricci ve Moosa Mostafa yer almaktadır.

Wednesday , 16 Kasım 2022 tarihinde prömiyerini yaptı ve 23 Kasım'da Netflix'te yayınlandı. Başrol oyuncusu Ortega'nın performansı büyük beğeni topladı.

İlk sezonunun yayınlanmasının ardından üç hafta sonra, en çok izlenen ikinci İngilizce Netflix dizisi oldu. İki Altın Küre adaylığı aldı.

Zeki, alaycı ve kendine has gotik tarzıyla dikkat çeken Wednesday, akademide öne çıkan biridir. Wednesday'ın 3.sezonun ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu.