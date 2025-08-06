Wednesday 2. sezon 5. bölüm ne zaman? İşte 2. kısım yayınlanma tarihi!

Jenna Ortega'nın başrollerinde yer aldığı Wednesday 2. sezonu Netflix'te yayınlandı. Yayınlandığı dönemde en çok konuşulan dizinin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. İlk dört bölümü ekrana gelen Wednesday 2. sezon 2. kısım yayınlanma tarihi belli oldu.

WEDNESDAY 2. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Wednesday 2. sezon, 6 Ağustos Çarşamba günü 00.00'da yayınlandı. İlk 4 bölümü yayınlanan dizinin 5. bölümü 3 Eylül 2025 tarihinde yayınlanacak.

Yeni sezonda kadroya, Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga gibi isimler katıldı.

WEDNESDAY 2. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2. sezon ilk kısmı 4 bölüm halinde yayınlanan Wednesday dizisinin yeni sezonu 8 bölümden oluşacak. 2. kısım yani dizinin 5., 6., 7. ve 8. bölümü 3 Eylül'de Netflix'te olacak.

WEDNESDAY 2. SEZON KONUSU NE?

Addams ailesinden Wednesday Addams'ın hikayesine odaklanan dizi, Nevermore Akademisi'nde geçiyor. Wednesday ve arkadaşlarının başından geçen olaylar ve çözdüğü gizemler anlatılıyor.

2. sezon ise Wednesday'in Nevermore Akademisi'nde yeni maceralarına odaklanıyor. Psişik yeteneklerini geliştirmeye çalışan Wednesday, gizemli mesajlar ve eski bir düşmanın geri dönüşüyle karşı karşıya kalacak.