Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Wednesday 2. sezon 5. bölüm ne zaman? İşte 2. kısım yayınlanma tarihi!

Wednesday 2. sezon 5. bölüm ne zaman? İşte 2. kısım yayınlanma tarihi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Wednesday 2. sezon 5. bölüm ne zaman? İşte 2. kısım yayınlanma tarihi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday 2. sezonuyla geri döndü. İki kısım halinde yayınlanan yeni sezonun ilk 4 bölümü yayınlandı. Dizinin takipçileri Wednesday 2. sezon 5. bölüm ne zaman araştırıyor. Wednesday 2. sezon 2. kısım yayın tarihi duyuruldu.

Jenna Ortega'nın başrollerinde yer aldığı Wednesday 2. sezonu Netflix'te yayınlandı. Yayınlandığı dönemde en çok konuşulan dizinin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. İlk dört bölümü ekrana gelen Wednesday 2. sezon 2. kısım yayınlanma tarihi belli oldu.

WEDNESDAY 2. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Wednesday 2. sezon, 6 Ağustos Çarşamba günü 00.00'da yayınlandı. İlk 4 bölümü yayınlanan dizinin 5. bölümü 3 Eylül 2025 tarihinde yayınlanacak. 

Yeni sezonda kadroya, Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga gibi isimler katıldı. 

Wednesday 2. sezon 5. bölüm ne zaman? İşte 2. kısım yayınlanma tarihi! - 1. Resim

WEDNESDAY 2. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2. sezon ilk kısmı 4 bölüm halinde yayınlanan Wednesday dizisinin yeni sezonu 8 bölümden oluşacak. 2. kısım yani dizinin 5., 6., 7. ve 8. bölümü 3 Eylül'de Netflix'te olacak. 

WEDNESDAY 2. SEZON KONUSU NE?

Addams ailesinden Wednesday Addams'ın hikayesine odaklanan dizi, Nevermore Akademisi'nde geçiyor. Wednesday ve arkadaşlarının başından geçen olaylar ve çözdüğü gizemler anlatılıyor.

Wednesday 2. sezon 5. bölüm ne zaman? İşte 2. kısım yayınlanma tarihi! - 2. Resim

2. sezon ise Wednesday'in Nevermore Akademisi'nde yeni maceralarına odaklanıyor. Psişik yeteneklerini geliştirmeye çalışan Wednesday, gizemli mesajlar ve eski bir düşmanın geri dönüşüyle karşı karşıya kalacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

5 uçak, 3 helikopter müdahale ediyor! Edirne Keşan'da orman yangını çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tokat yangın son dakika: Tokat orman yangını neden çıktı? - HaberlerTokat yangın son dakika: Tokat orman yangını neden çıktı?e-Devlet'ten Tapu Kilitleme nasıl yapılır? İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi ile tapu kısıtlaması mümkün! - Haberlere-Devlet'ten Tapu Kilitleme nasıl yapılır? İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi ile tapu kısıtlaması mümkün!Süper Lig yeni sezon ilk maç ne zaman? 2025-2026 Süper Lig 1. hafta fikstürü - HaberlerSüper Lig yeni sezon ilk maç ne zaman? 2025-2026 Süper Lig 1. hafta fikstürüe-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman? Başvuru ekranı açıldı - Haberlere-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman? Başvuru ekranı açıldıPremier Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi kanalda? 2025-2026 ilk hafta maç programı - HaberlerPremier Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi kanalda? 2025-2026 ilk hafta maç programıKayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi? TFF detayları duyurdu! - HaberlerKayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, ertelendi mi? TFF detayları duyurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...