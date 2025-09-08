WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'ta sorun mu var?

WhatsApp, dünya genelinde popülerlik kazanarak en çok çok kullanılan iletişim araçlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak 8 Eylül 2025 Pazartesi günü birçok kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadıklarını ve mesajlarını gönderemediklerini iletti.

Mesaj gönderme ve almak konusunda sorun yaşayan kullanıcılar, nedenini araştırmaya başladı. "WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna cevap aranıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sabah saatlerinde WhatsApp'ta başlayan erişim sorunu Android hem de iOS cihazlarda etkili oldu. Şu an için WhatsApp uygulamasının çöktüğüne dair herhangin bir resmi açıklama yetkililer tarafından yapılmadı.

Şirket, yaşanan kesinti hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadığı için henüz WhatsApp'ın neden açılmadığı bilinmezliğini koruyor. Kısa süre içinde konuya ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Geçmişte benzer kesintiler sunucu arızaları veya güncellemelerden kaynaklı yaşanmıştı. Bu kez de benzer bir durumun söz konusu olup olmadığı, resmi açıklama yapıldığı takdirde netleşecek.