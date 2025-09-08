Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'ta sorun mu var?

- Güncelleme:
WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp&#039;ta sorun mu var?
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta erişim noktasında sıkıntı yaşanıyor. Birçok kullanıcı mesajlarının iletilmediği ve uygulamaya bağlanılmadığına dair şikayetlerini dile getiriyor. "WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusu gündeme gelirken konuya ilişkin resmi açıklamalar takip edilmeye başlandı. İşte, 8 Eylül 2025 WhatsApp sorunlarında son bilgiler...

WhatsApp, dünya genelinde popülerlik kazanarak en çok çok kullanılan iletişim araçlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak 8 Eylül 2025 Pazartesi günü birçok kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadıklarını ve mesajlarını gönderemediklerini iletti.  

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'ta sorun mu var? - 1. Resim

Mesaj gönderme ve almak konusunda sorun yaşayan kullanıcılar, nedenini araştırmaya başladı. "WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna cevap aranıyor.   

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'ta sorun mu var? - 2. Resim

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sabah saatlerinde WhatsApp'ta başlayan erişim sorunu Android hem de iOS cihazlarda etkili oldu. Şu an için WhatsApp uygulamasının çöktüğüne dair herhangin bir resmi açıklama yetkililer tarafından yapılmadı. 

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'ta sorun mu var? - 3. Resim

Şirket, yaşanan kesinti hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadığı için henüz WhatsApp'ın neden açılmadığı bilinmezliğini koruyor. Kısa süre içinde konuya ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor.  

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'ta sorun mu var? - 4. Resim

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?  

WhatsApp yetkilileri, yaşanan kesinti hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.  

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'ta sorun mu var? - 5. Resim

Geçmişte benzer kesintiler sunucu arızaları veya güncellemelerden kaynaklı yaşanmıştı. Bu kez de benzer bir durumun söz konusu olup olmadığı, resmi açıklama yapıldığı takdirde netleşecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

