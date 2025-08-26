Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Wolverhampton - West Ham United maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Wolverhampton - West Ham United maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Wolverhampton - West Ham United maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Wolverhampton, İngiltere Lig Kupası ikinci tur maçında West Ham United’ı Molineux Stadyumu’nda konuk ediyor. Futbolseverler, 26 Ağustos Salı günü saat 21.30’da başlayan karşılaşmanın hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor.

Wolverhampton Wanderers, İngiltere Lig Kupası ikinci tur rövanş maçında West Ham United’ı ağırlıyor. 26 Ağustos 2025 Salı günü Molineux Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çaldı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor.

Peki, Wolverhampton - West Ham United maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri.

WOLVERHAMPTON - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Wolverhampton - West Ham United maçı Sky Sports+ ekranlarından naklen yayınlanıyor. Ayrıca karşılaşma, Sky Go ve NOW TV üzerinden de izlenebiliyor.

Paramount+ platformu üzerinden de mücadeleye erişim sağlanabiliyor.

HER İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Her iki takım da sezon başında moral bulmak istiyor. West Ham’ın teknik direktörü Graham Potter’ın geleceği hakkında tartışmalar sürüyor.

Wolverhampton takımı da yeni sezonda henüz gol atamadı.

