İstanbul’da 27 Ekim Salı günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışın ardından öğrenciler ve veliler, “Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?” sorusuna cevap aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında bulunduğu kuzeybatı illeri için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı.

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Yarın İstanbul'da okullar tatil mi merak edilirken 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı verildi. Kentte gün boyunca gök gürültülü sağanak beklenirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

İstanbul’da yarın eğitime ara verilip verilmeyeceği, Meteoroloji’nin yağış uyarısının ardından gündeme geldi. İstanbul Valiliği tarafından 27 Ekim Salı günü için okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapılırken eğitime ara verilmesi konusunda İstanbul Valiliği'nin açıklamaları bekleniyor.

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı!

METEOROLOJİ’DEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren İstanbul ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek. MGM tarafından Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ ve Yalova'da da sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yağışların İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olması beklenirken kentin kuzey kesimlerinde daha yüksek miktarlara ulaşabileceği bildirildi. Meteoroloji, yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğünü belirtti. Bununla birlikte gün içinde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.



Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı!

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 27 Ekim Salı Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı! 13 15 86 95 Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı! 29 28 Ekim Çarşamba Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı! 12 17 80 90 Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı! 23 29 Ekim Perşembe Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı! 13 18 86 95 Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı! 23 30 Ekim Cuma Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı! 14 17 86 93 Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı! 25 31 Ekim Cumartesi Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı! 13 17 82 90 Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 27 Ekim için Meteoroloji'den 11 ilde sarı kodlu uyarı! 16

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