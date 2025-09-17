Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yarın İstanbul'da yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumunu paylaştı. Buna göre, İstanbul'da yarın yağmur yağıp yağmayacağı belli oldu.

İstanbul hava durumu belli oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar İstanbul'da hava nasıl olacağını araştırmaya başladı. 

Eylül ayının üçüncü haftasında "Yarın İstanbul'da yağmur var mı?" sorusu gündeme geldi. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan İstanbul hava durumu...

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

MGM'ni paylaştığı verilere göre yarın İstanbul'da yağmur vardır. Buna göre yarın hava sıcaklığı en düşük hava sıcaklığı 20 derece en yükse ise 24 derecedir. 

Özellikle 06:00 saatleriden başlayan gök gürültülü sağanak yağışın 12:00'a kadar devam edeceği görülüyor. Perşembe günü  başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış bekleniyor.

18 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

MGM ve AKOM tarafından İstanbul için peş peşe geldi. Hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, gün gün tahmin raporunu paylaştı.

Buna göre, AKOM'dan yapılan değerlendirmede Balkanlar'dan gelen serin havanın etkisini göstereceği ve aralıklı olarak yağışların gerçekleşeceği belirtildi.

 

