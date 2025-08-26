Yarıyıl tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, yeni dönemde okulların açılış ve kapanış tarihleri belli oldu. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler ise yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu merak etti.

Peki, yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimi...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla bütün illere gönderilen genelgeye göre, yeni dönem 1 Eylül Pazartesi günü öğretmenlerin mesleki çalışmalarıyla başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Okulların 1. dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başlayıp 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 tarihinde başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü nihayete erecek.

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ