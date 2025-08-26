Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yarıyıl tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi

- Güncelleme:
Yarıyıl tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini açıklamasının ardından gözler, yarıyıl tatilinin ne zaman olduğuna çevrildi. Tatil hazırlığını önceden yapmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler, "Yarıyıl tatili ne zaman" sorusunun cevabını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, yeni dönemde okulların açılış ve kapanış tarihleri belli oldu. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler ise yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu merak etti.

Peki, yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimi...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla bütün illere gönderilen genelgeye göre, yeni dönem 1 Eylül Pazartesi günü öğretmenlerin mesleki çalışmalarıyla başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Okulların 1. dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başlayıp 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 tarihinde başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü nihayete erecek.

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Eğitim-Öğretim EtkinliğiTarihAçıklama
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları1 Eylül 2025Yeni eğitim yılı öncesi öğretmenlerin mesleki hazırlık çalışmaları başlıyor.
Okullarda birinci dönem başlama8 Eylül 2025Bütün okullarda 2025-2026 birinci dönem başlıyor.
Okullarda birinci dönem bitiş16 Ocak 2026Birinci dönem sona eriyor.
Okul öncesi ve 1. sınıf uyum eğitimleri1-5 Eylül 2025Yeni başlayan öğrenciler için uyum eğitimleri düzenlenecek.
Ortaokul 5. sınıf, hazırlık ve 9. sınıf rehberlik çalışmaları1-5 Eylül 2025Pansiyonda kalacak öğrenciler ve yeni sınıf geçişleri için rehberlik çalışmaları yapılacak.
Birinci dönem ara tatili10-14 Kasım 2025Öğrenciler için birinci ara tatil uygulanacak.
Yarıyıl tatili başlama19 Ocak 2026Öğrenciler için yarıyıl tatili başlıyor.
Yarıyıl tatili bitiş30 Ocak 2026Yarıyıl tatili sona eriyor.
İkinci dönem başlama2 Şubat 2026İkinci dönem başlıyor.
İkinci dönem ara tatili16-20 Mart 2026İkinci dönem ara tatili uygulanacak.
İkinci dönem bitiş26 Haziran 20262025-2026 eğitim-öğretim yılı tamamlanıyor.
