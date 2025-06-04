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Yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş aylığı bayram ikramiyesi yatacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş aylığı bayram ikramiyesi yatacak mı?
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Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri her sene iki defa hesaplara geçmektedir. Kurban Bayramı öncesinde yaşlılık aylığı alanların bayram ikramiyelerinden faydalanıp faydalanmayacağı merak konusu oldu. 65 yaş aylığı alanlar ikramiye ödemesi alacak mı? İşte tüm ayrıntılar...

Yaşlılık maaşından faydalanan hak sahipleri emekli bayram ikramiyesi alıp almayacağı konusu araştırmaya başladı.

Vazife malullüğü, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik maaşı alanlarla beraber şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar görenler ve yakınları bayram ikramiyelerinden yararlanabiliyor. 

Yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş aylığı bayram ikramiyesi yatacak mı? - 1. Resim

YAŞLILIK MAAŞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Bayram ikramiyesinden yaşlılık ödemesi alanlar da yararlanabiliyor. Buna göre yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacaktır.

Ödemeden faydalanan diğer gruplar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de yer alıyor.

Yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş aylığı bayram ikramiyesi yatacak mı? - 2. Resim

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU 2025?

Bayram ikramiyesinden yararlanan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri için ikramiye tutarı 4 bin TL olarak açıklandı. Geçen yıl 3 bin lira olan ikramiye toplamda 6 bin TL şeklinde hesaplara yatırılmıştır.

Yaşlılık maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 65 yaş aylığı bayram ikramiyesi yatacak mı? - 3. Resim

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.

Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi verilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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