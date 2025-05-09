Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF transfer ve tescil dönemlerini duyurdu!

Yaz transfer dönemi futbolu yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’de heyecan sadece deplasmanda değil, transfer masalarında da yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuna ait transfer ve tescil dönemi tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni sezonun ilk imzaları Haziran ayında atılacak.

Takımların yeni sezona güçlü kadrolarla başlayabilmesi için merakla beklenen transfer takvimi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin kadrolarını yenileme ve güçlendirme çalışmalarında takvimi duyurdu. Transfer sezonunun başlaması yeni futbolcuların sahaya çıkmasına zemin hazırlayacak.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF’nin açıkladığı takvime göre 2025-2026 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Kulüpler, bu tarihten itibaren yeni oyuncularla sözleşme imzalayabilecek. Yaz transfer dönemi, 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

TFF, ikinci transfer dönemi tarihlerini de açıkladı. Buna göre, ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2026’da başlayacak ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu dönem, devre arasında yapılacak kritik takviyelere ev sahipliği yapacak.

KULÜPLER İÇİN KRİTİK DÖNEM

Transfer dönemleri, sadece yeni oyuncuların takımlara katılmasıyla sınırlı değil. Aynı zamanda kulüplerin mali planlamaları, genç oyuncuların geleceği ve teknik direktörlerin oyun planları açısından da belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle transfer dönemleri sadece futbolcular değil, yöneticiler ve teknik ekipler için de oldukça yoğun geçiyor.