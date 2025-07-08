Yazın görünmeyen tehlikesi: Karpuz zehirlenmesi neden olur?

Karpuz, diyet yapanların ve sağlıklı beslenen kişilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, serinletici etkisiyle bilinirken, karpuz zehirlenmesi riski ise pek bilinmiyor. Peki, nedir bu karpuz zehirlenmesi?

Bağışıklık sistemini ve cilt sağlığını destekleyen A ve C vitaminleriyle dolu karpuz potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve sağlığı koruyucu antioksidanlar açısından da oldukça zengin.

Yaz aylarında besinlerin yapısı daha çabuk bozulduğundan zehirlenmeler önemli bir sağlık problemi haline gelebiliyor. Yaz dolayısıyla besinlerin yapısı sıcakta daha çabuk bozulduğundan, mikroorganizmalar bozulan bu yapı içinde hızla ürer. Bu nedenle besin zehirlenmesi özellikle içinde bulunduğumuz bu aylarda önemli bir sağlık problemi haline gelebilir.

KARPUZ ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR?

Karpuz zehirlenmesi, karpuzun kendisinden değil, bozulmuş, hijyenik olmayan koşullarda üretilmiş, saklanmış ya da kesilmiş karpuzların tüketilmesiyle yaşanır.

Uzun süre açıkta bekletilmiş ya da kesilmiş karpuzlar bakterilerin üremesi için elverişli hale gelir. Özellikle yaz aylarında sıcak hava nedeniyle bozulma hızlanır.

KARPUZ ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELER?

Karın ağrısı, bulantı kusma, ishal, terleme, ürperme, ateş yükselmesi ve halsizlik besin zehirlenmesinin görülen en belli başlı belirtileridir.

Bunlardan bir veya birkaçı ortaya çıktığında, bir besin zehirlenmesi ihtimalini akılda bulundurarak doktora başvurmakta fayda var.

KARPUZ ZEHİRLENMESİ YAŞANIRSA NE YAPMALI?

Hafif seyreden vakalarda bol sıvı tüketimi ve dinlenme yeterli olacaktır.

Yüksek ateş, kanlı ishal, uzun süren kusma gibi şiddetli belirtilerde ise hemen doktora başvurulmalı.