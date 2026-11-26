Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/2) oturumunun tamamlanması ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. ÖSYM, YDS/2 sonuç tarihine yayımladığı kılavuzda yer vermişti. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/2) 22 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi. 137 bin 331 adayın başvurduğu 2026-YDS/2, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere toplam 5 dilde yapıldı.

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YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YDS/2 Sonuçları 10 Aralık'ta ilan edilecek. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Kurumlar ayrıca kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.

Adaylar, sınavın sonuçlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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