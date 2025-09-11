Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Yedek yurt sırası gelir mi?

Yedek yurt sırası gelir mi?

- Güncelleme:
Yedek yurt sırası gelir mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KYK yedek sırası, sonuçları merak konusu haline geldi. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Asil listede yer alan öğrenciler taahhütlerini e-Devlet üzerinden onaylayarak kayıt yaptırabilecek. Öte taraftan "Yedek yurt sırası gelir mi? sorusuna cevap aranıyor.

GSB yurt kayıt işlemleri 13 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13
Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden tamamlaması zorunludur. 

Yedek yurt sırasının gelip gelmediği sorusu, yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından araştırılıyor.

GSB yurt başvuruları sonuçlanması üzerine sonuç ekranında yedek sırası ile karşı karşıya kalanlar detayları merak ediyor. Peki, Yedek yurt sırası gelir mi? İşte ayrıntılar...

YURT YEDEK SIRA GELİR Mİ?

Yedek sırası zamanla gelebilmektedir. KYK yurt yerleştirmede bazı kriterler vardır. Asil ve yedek listesi belirlenir ve asil listedeki öğrenciler direkt olarak KYK yurtlarına kayıt yapabiliyor.

Yedeklerde kalan öğrenciler yedek sıra numarasının gelmesini bekliyor. Yedek sıralar, kayıt hakkı olmasına rağmen kaydını yaptıramayan adaylar ile KYK yurtlarında ayrılan öğrenciler için uygulanır. Bakanlık, yedek alım tarihleri ve sonuçları için belirlenen takvimi açıklamaktadır. 

KYK YEDEK SIRA NEDİR?

KYK yurtlarına başvuruda bulunan öğrenciler, ilk yerleştirme sonuçlarında asil listede yerleşemediği takdirde yedek listeye girer. 

KYK kayıt hakkı kazanmasına rağmen işlemlerini yaptırmayanlar ya da yurttan ayrılma durumunda yedek adaylara sıra gelmektedir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

