Yeni emeklilik sisteminde emeklilik yaşı erkeklerde 65, kadınlarda 60 olacak

Hükümet, emeklilik sisteminde kapsamlı bir reform için çalışmalarına başladı. Yeni düzenlemeye göre, emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde ise 65'e çıkarılacak. Ayrıca, maaşlar ödenen prim gün sayısına göre belirlenecek ve düşük emekli maaşı alanlara sosyal destek sağlanacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik sistemini yenilemek için harekete geçildi. Yeni düzenlemeyle emeklilik yaşı yükseltilirken, maaşlar ödenen prim gün sayısına göre belirlenecek.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNDE EMEKLİLİK YAŞI KAÇ OLACAK?

Hükümet, emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemelerle emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde ise 65 olacak. Ödenen prim gün sayısına göre maaşların belirleneceği yeni sistemde, düşük emekli maaşı alanlara sosyal destek sağlanacak. Bu kapsamda, yol, gıda, yakıt ve kira yardımı gibi çeşitli destekler sunulacak.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Ekonomim'de yer alan habere göre, bu değişiklikler 2025 bütçesi sonrasında ele alınacak ve kademeli olarak uygulanacak. Yeni sistem, mevcut EYT düzenlemelerini etkilemeyecek. Ayrıca, hane geliri dikkate alınarak, en düşük emekli maaşı belirli bir limite getirilecek ve artık Hazine destek vermeyecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, geçinemeyen ve düşük maaşlı emeklilere çeşitli yardımlar sağlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama döneminde bu konunun gündeme alınacağını belirtti. Erdoğan, en düşük emekli maaşının 12.500 TL olacağını açıkladı ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguladı.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni sistemde, adil ve sürdürülebilir bir emeklilik modeli oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, diğer ülkelerin emeklilik sistemleri de incelenerek, Türkiye için en uygun formüller belirlenecek. Reform paketinin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması ve kademeli bir geçiş süreci öngörülüyor​.