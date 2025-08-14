Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yerinde sayan nüfus hızla yaşlanıyor! TÜİK yeni verileri açıkladı

Yerinde sayan nüfus hızla yaşlanıyor! TÜİK yeni verileri açıkladı

Yerinde sayan nüfus hızla yaşlanıyor! TÜİK yeni verileri açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), daha önce yıllık takip edilen nüfus yoğunluğunun artık üçer aylık dönemler hâlinde de takip edilebileceğini belirterek ilk verileri kamuoyuyla paylaştı.

BERAT TEMİZ ANKARA - Verilere göre, ülke nüfusumuz 2025’in ilk altı ayında 159 bin 910 kişi artarak 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı. Türkiye’de nüfusun 42 milyon 923 bin 584’ünü erkek, 42 milyon 901 bin 270’ini kadınlar oluşturuyor.

TÜİK rakamlarına göre nüfus giderek yaşlanıyor, toplam nüfusun yüzde 11’i 65 yaş ve üzeri olduğu görülüyor. Yaşlı nüfus son 6 ayda 325 bin kişi arttı. 2024 sonu itibarıyla 9 milyon 112 bin 298 olan yaşlı nüfus, 2025 Temmuz’da 9 milyon 437 bin 373’e yükseldi.

Öte yandan en kalabalık yaş grubu da 6 milyon 592 bin 865 ile 25-29 yaş aralığı oldu. Onu 6 milyon 475 bin 690 ile 10-14 yaş grubu takip etti. En az nüfusu ise 251 bin 181 kişiyle 90 yaş ve üzeri oluştuyor. 

