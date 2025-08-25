Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

Yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

Yerleşenler ek tercih yapabilir mi?
Ek yerleştirme takvimi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak adaylar "Yerleşenler ek tercih yapabilir mi?" sorusuna cevap arıyor. YKS ek tercih süreci üniversite kayıtları tamamlanmasının ardından YÖK'ün boş kontenjanları ÖSYM'ye bildirilmesiyle başlamaktadır.

Milyonlarca adayın beklediği yKS yerleştirme sonuçlar 25 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarında istediği üniversiteyi ya da bölümü kazanamayanlar ek tercih sürecini araştırmaya başladı.

Ek tercih işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Merkezi genel yerleştirmede en az puanı alan adaylar yerleştirilemeyecektir. Peki, Yerleşenler ek tercih yapabilir mi? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapamaz.

Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir üniversiteye yerleşen ya da kayıt hakkı kazana adaylar, kayıt yaptırsalar da yaptırmasalar da ek yerleştirme döneminde yeniden tercih yapma hakkına sahip değildir. 

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Ancak üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ek tercih sürecinin Eylül ayı içerisinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Adaylar, yerleştirme puanları hesaplasa bile programlar arasından en fazla 24 tercih yapabilme şansı vardır.

