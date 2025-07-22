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Yetenek Sizsiniz bu akşam var mı? 22 Temmuz NOW TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yetenek Sizsiniz bu akşam var mı? 22 Temmuz NOW TV yayın akışı
Yetenek Sizsiniz, TV Yayın Akışı, Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık, Hande Yener, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Yetenek Sizsiniz", uluslararası formatı "Got Talent"ın Türkiye versiyonu olarak NOW TV'de ekranlara geri döndü. Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener'in jüri üyesi oldukları yarışmanın yeni bölümünün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Gözler NOW TV'nin yayın akışına çevrildi.

Got Talent formatının Türkiye'de uyarlanmasıyla “Yetenek Sizsiniz” yayın hayatına başladı. Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazılarlanan yarışma programının bugünkü yayın akışında yer alıp almadığı araştırılıyor.

Sabah saatleri itibarıyla TV yayın akış listesi sorgulatılırken Yetenek Sizsiniz bu akşam var mı? sorusunun cevabı gündeme geldi. 

Yetenek Sizsiniz bu akşam var mı? 22 Temmuz NOW TV yayın akışı - 1. Resim

YETENEK SİZSİNİZ BU AKŞAM VAR MI? 

Yetenek Sizsiniz, bu akşam yeni bölümüyle NOW TV'de yayınlanacaktır. 

Yetenek Sizsiniz bu akşam var mı? 22 Temmuz NOW TV yayın akışı - 2. Resim

Popülerliğini arttıran ve izlenme rekorları kıran Got Talent’ın Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanan Türkiye uyarlaması Yetenek Sizsiniz yeni bölümüyle bugün NOW TV'de saat 20:00'da ekrana gelecek.

YETENEK SİZSİNİZ HANGİ KANALDA?

Yetenek Sizsiniz her pazartesi ve salı saat 20.00’de NOW TV'de ekrana gelecek, hemen ardından Disney+’ta da izlenebilecek.

Yetenek Sizsiniz, ilk bölümüyle 16 Haziran Pazartesi günü NOW TV'de yayınlanmıştı.

22 TEMMUZ 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

00:00 Hababam Sınıfı Merhaba

00:45 İlk Buluşma

02:45 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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