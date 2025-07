Yetenek Sizsiniz bu akşam var mı? 22 Temmuz NOW TV yayın akışı

"Yetenek Sizsiniz", uluslararası formatı "Got Talent"ın Türkiye versiyonu olarak NOW TV'de ekranlara geri döndü. Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener'in jüri üyesi oldukları yarışmanın yeni bölümünün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Gözler NOW TV'nin yayın akışına çevrildi.

Got Talent formatının Türkiye'de uyarlanmasıyla “Yetenek Sizsiniz” yayın hayatına başladı. Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazılarlanan yarışma programının bugünkü yayın akışında yer alıp almadığı araştırılıyor. Sabah saatleri itibarıyla TV yayın akış listesi sorgulatılırken Yetenek Sizsiniz bu akşam var mı? sorusunun cevabı gündeme geldi. YETENEK SİZSİNİZ BU AKŞAM VAR MI? Yetenek Sizsiniz, bu akşam yeni bölümüyle NOW TV'de yayınlanacaktır. Popülerliğini arttıran ve izlenme rekorları kıran Got Talent’ın Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanan Türkiye uyarlaması Yetenek Sizsiniz yeni bölümüyle bugün NOW TV'de saat 20:00'da ekrana gelecek. YETENEK SİZSİNİZ HANGİ KANALDA? Yetenek Sizsiniz her pazartesi ve salı saat 20.00’de NOW TV'de ekrana gelecek, hemen ardından Disney+’ta da izlenebilecek. Yetenek Sizsiniz, ilk bölümüyle 16 Haziran Pazartesi günü NOW TV'de yayınlanmıştı. 22 TEMMUZ 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 00:00 Hababam Sınıfı Merhaba 00:45 İlk Buluşma 02:45 İnadına Aşk 04:00 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz İlgili Haber Yetenek Sizsiniz nerede çekiliyor, jürileri kimler? 2025 Yetenek Sizsiniz ekranlara geri döndü!

