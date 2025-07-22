Gökhan Erdem kimdir, uzaya ne zaman gidecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 08:06 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 08:10 - Güncelleme:

Uzay, Blue Origin, Türkiye, Astronot, Haber

Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ardından bireysel çabalarıyla uzaya gidecek üçüncü isim Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem oldu. New Shepard roketiyle yörünge altı uzay uçuşuna katılacak olan Gökhan Erdem'in hayatı ve uzaya ne zaman gideceği merak konusu oldu.

Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'den sonra Gökhan Erdem tamamen bireysel çabalarıyla uzaya gidecek. Böylelikle uzay yolculuğu yapan üçüncü Türk vatandaşı olacak. Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Erdem, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle yörünge altı uzay uçuşuna katılacak. Peki, Gökhan Erdem kimdir, uzaya ne zaman gidecek? GÖKHAN ERDEM KİMDİR? Gökhan Erdem hakkında şu an için detaylı bilgiler paylaşılmadı. 2023 yılında Bursa'da düzenlenen 34. Astronot Kongresi'ne katılan Gökhan Erdem, burada tanıştığı astronotların cesaret verici tutumlarından etkilendiğini aktardı. Rus kozmonotlar Oleg Artemyev, Anton Şkaplerov ile Amerikalı astronotlar Michael Lopez Alegria ve Victor Glover gibi isimlerin desteğini süreç boyunca hissettiğini söyledi. En çok ise mikro yerçekimi deneyimini ve Dünya'yı uzaydan görme anını sabırsızlıkla beklediğini belirtti. GÖKHAN ERDEM UZAYA NE ZAMAN GİDECEK? Gökhan Erdem'in uzaya gideceği tarih henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor. Amerika'da faaliyet gösteren Blue Origin firmasının geliştirdiği, insanlı uçuşlara özel olarak tasarlanmış yeniden kullanılabilir New Shepard roketiyle beraber Gökhan Erdem, uzay yolculuğunu yapacak. İlgili Haber Fulya Kalfa kimdir, evli mi? Ana haber sunucusunun kariyeri gündemde

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin