Fulya Kalfa kimdir, evli mi? Ana haber sunucusunun kariyeri gündemde

Fulya Kalfa CNN Türk'te ana haber sunuculuğu yapıyor. 1983 doğumlu olan Fulya Kalfa evli olup olmadığı ve özel hayatı merak ediliyor.

Profesyonel kariyeri ve özel hayatıyla gündeme gelen Fulya Kalfa evli mi, kimdir merak edildi. Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu olan Fulya Kalfa ismi gündeme geldi.

FULYA KALFA EVLİ Mİ?

Özel hayatı da medya kariyeri kadar merak edilen Fulya Kalfa 2009 yılında evlendi ancak bir süre sonra bu evlilik noktalandı. Bekar olduğu bilinen Kalfa'nın özel hayatına dair güncel bir bilgi bulunmuyor.

FULYA KALFA KİMDİR?

13 Temmuz 1983'te Ankara doğan Fulya Kalfa, eğitim hayatını Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Ayrıca Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Temel Oyunculuk eğitimi aldı. 2005 yılında TV8'de “Erkan Tan ile Başkent’ten” programıyla medya dünyasına adım attı. Yapımcılık, editörlük ve yönetmenlik gibi farklı rollerde çalıştı.

TV8'den sonra Kanal 7/24'te spor spikerliği ve "Orta Saha" ile "Transfer Dosyası" gibi programlarla dikkat çekti.

Daha sonra Habertürk'te gece bültenleri ev ana haber sunuculuğu kariyeri yaptı. 2018'den itibaren CNN Türk’te “Günün Sonu” programı ve Ana Haber bülteniyle izleyicilerle buluştu. Son olarak Kanal D'de Gün Arası haber programını sunuyor.