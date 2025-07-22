22 Temmuz 2025 MasterChef ana kadroya giren 10. isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de ana kadro yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. 21 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar ana kadroya giren 10.isim olabişmek içi kıyasıya mücadele etti. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda 10. ana kadro yarışmasıcısı belli oldu. Peki, MasterChef ana kadroya giren 10. isim kim oldu? İşte, MasterChef ana kadro yarışmacıları...

MasterCef Türkiye 2025 sezonu tüm heyecanı ile devam ediyor. 21 Temmuz Pazartesi akşamını izleyicisiyle buluşan MasterChef, yeni bölümünde ana kadroya giren 10. isim belli oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun ince eleyip sık dokuyarak yaptığı değerlendirmeleri sonucunda, dün akşam MasterChef'in 10. yarışmacısı ana kadroya dahil oldu. MasterChef ana kadroya giren 10. isim kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 10. İSİM KİM OLDU?

21 Temmuz Pazartesi günü MasterChef'te ana kadroya giren 10. isim ÇAĞLAR oldu.

Şefler 21 Temmuz'da yayınlanan bölümde yarışmacılara tam tamına 45 dakika süre verdi. Bu zaman diliminde , 6 isim üst tura çıkarak final etabına geçti.

İkinci etapta ise şefler yarışmacılardan farklı bir tabak hazırlamlarını istedi. Verilen süre sonunda şefler yarışmacıların yemeklerini değerlendirdi. En başarılı tabağı hazırlayarak MasterChef'te ana kadroya giren onuncu isim Çağlar oldu.

1. ETAP YARIŞMACILARI:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

2. ETAP YARIŞMACILARI:

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten