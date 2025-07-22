Mbappe, Ronaldo, Kane... Ve artık Osimhen de o listede

Galatasaray, uzun süren görüşmelerin ardından Victor Osimhen’i kadrosuna kattı. 75 milyon euro bonservisle gelen Nijeryalı forvet, tarihin en pahalı forvet transferleri arasında 14'üncü sırada yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğa uzanmasındaki kritik isimlerin başında gelen Victor Osimhen, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek. Uzun süren pazarlıkların ardından Galatasaray, Napoli ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki golcü için toplam 75+5 milyon euroluk ödeme yapacak.

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

İtalya ekibine 40 milyon euro peşinat verecek olan Galatasaray, kalan 35 milyon euroyu da 1 yıl içerisinde 2 taksit halinde gönderecek. Öte yandan taraflar arasında yapılan anlaşmada 5 milyon euroluk başarı bonusu da yer aldı.

Ayrıca sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın sonraki satışından gelecek olan paranın yüzde 10'luk kısmını da Napoli'ye verecek. Victor, 2 yıl boyunca İtalya'da herhangi bir takıma transfer olamayacak. Böyle bir durum gerçekleşirse, Serie A ekibi Napoli'ye tazminat ödenmesi gerekecek.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN PAHALISI

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, bu transferle birlikte Türkiye tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde çocukluk aşkı Beşiktaş'a imza atan Orkun Kökçü, 25+5 milyon euro ile ilk sıraya yerleşmişti. 24 yaşındaki orta sahanın arkasında Youssef En-Nesyri (19.50 milyon euro), Gabriel Sara (18 milyon euro) ve Mario Jardel (17 milyon euro) yer alıyordu. Osimhen, 75 milyon euro artı 5 milyon euro bonusla birlikte bu listenin yeni lideri oldu.

Nijeryalı forvet, tüm dünyada bu zamana kadar yapılan golcü transferlerinde de önemli bir yer elde etti.

EN PAHALI SANTRFORLAR LİSTESİNDE

Akşam'ın haberine göre; transfer bedeliyle adını tarihe yazdıran Osimhen, santrfor pozisyonunda şimdiye dek yapılan en pahalı 14'üncü transfer oldu.

Kylian Mbappé, Havertz, Griezmann, Cristiano Ronaldo ve Harry Kane gibi yıldızların bulunduğu listede kendine yer bulan Osimhen; Omar Marmoush ve Julian Alvarez ile aynı basamakta yer aldı.