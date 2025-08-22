Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yetenek Sizsiniz final bölümü ekrana gelerek 2025 sezonunu noktalandı. Jüri üyeleri ve izleyicilerin nefeslerini tutarak izlediği final gecesinde, büyük ödülün sahibi belli oldu. 'Yeteneksiz Sizsiniz finalini kim kazandı' araştırılıyor.

7 yıl aradan sonra NOW TV ile geri dönen Yetenek Sizsiniz Türkiye, 20 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı gerçekleşen final bölümüyle 2025 şampiyonu belli oldu. Birbirinden yetenekli yarışmacıların sahne aldı. Peki, Yetenek Sizsiniz finalini kim kazandı?

YETENEK SİZSİNİZ FİNAL KİM KAZANDI?

Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin 2025 sezonu finali, 20 Ağustos Çarşamba akşamı NOW TV’de yayınlandı. Finale kalan yarışmacılar arasında Batuhan Yılmaz, Kaan & Venüs, Ayna Kültür Sanat, Bateri Çocuk Orkestrası ve 7 yaşındaki kanun virtüözü Aytaç Doğan yer aldı. 

Jüri üyeleri Hande Yener, Eda Ece, Şevval Sam ve İlker Ayrık’ın değerlendirmeleriyle birlikte halk oylaması, şampiyonu belirlemede kilit rol oynadı.

Yeteneksiz Sizsiniz finalinde kazanan isim Aytaç Doğan oldu. 

Yetenek Sizsiniz finalini kim kazandı? 2025 şampiyonu belli oldu - 1. Resim

YETENEK SİZSİNİZ 2025 ŞAMPİYONU!

Yetenek Sizsiniz 2025’in şampiyonu, 7 yaşındaki Aytaç Doğan oldu. Henüz ilkokul çağında olan Aytaç, dedesi Aytaç Doğan’dan aldığı müzik mirasını sahnede sergileyerek izleyicilerin ve jürinin gönlünü fethetti.

Yetenek Sizsiniz finalini kim kazandı? 2025 şampiyonu belli oldu - 2. Resim

AYTAÇ DOĞAN KİMDİR?

Aytaç Doğan, ünlü kanun virtüözü Aytaç Doğan’ın torunu olarak tanınıyor. 7 yaşındaki kanun virtüözü yarışmada kanun performanslarıyla izleyicileri ve jüriyi etkileyerek şampiyon oldu.

