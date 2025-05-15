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YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite hayaline adım adım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite hayaline adım adım
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YKS heyecanı gün geçtikçe artıyor. Milyonlarca aday, sınav yerlerini öğrenebilmek ve sınav gününe hazırlık yapabilmek için ÖSYM’nin yayınlayacağı sınav giriş belgelerine odaklandı. 2025 YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversiteye giden yolda en önemli aşamalardan biri olan bu sınavın oturumları yaklaşırken, öğrenciler gözlerini giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihe çevirdi.

YKS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında sınav yerlerinin sınavdan tarihinden

10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Buna göre, YKS sınav giriş belgelerinin Haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması öngörülüyor.

YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite hayaline adım adım - 1. Resim

YKS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANACAK?

Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. Söz konusu belgede adayların sınav tarihi, saati, sınav binası ve salonu gibi kritik bilgiler yer alacak.

YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite hayaline adım adım - 2. Resim

 

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

 2025 YKS oturumları üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü uygulanacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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