AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına yönelik araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca öğrenci AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırması yapmaya başladı. AÖF bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.

2025 AÖF final sınavlarına geri sayım başlamışken, öğrenciler hem sınav tarihi hem de sınav yerlerinin yer aldığı sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. 24-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan AÖF final sınavları için sınav giriş belgelerinin önümüzdeki günlerde erişime açılması öngörülüyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi internet sitesi üzerinden önümüzdeki günlerde erişime açılacak. Sınav giriş belgelerinde öğrencilerin sınava gireceği bina, salon ve oturum bilgileri yer alacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Sınav yerlerini sorgulamak isteyenler T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖF final sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce Anadolu Üniversitesi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak sınav yerlerine dair tüm bilgilere ulaşabilecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 24 Mayıs Cumartesi, ikinci oturum ise 25 Mayıs Pazar günü yapılacak.