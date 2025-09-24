Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YouTube'daki Soğuk Savaş programı bitti mi, neden yok? Güncel gelişmeler yakından takip ediliyor

YouTube'daki Soğuk Savaş programı bitti mi, neden yok? Güncel gelişmeler yakından takip ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YouTube&#039;daki Soğuk Savaş programı bitti mi, neden yok? Güncel gelişmeler yakından takip ediliyor
YouTube, Gözaltı, Dijital İçerik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube üzerinden yayın yapan Soğuk Savaş adlı programın sunucusu Boğaç Soydemir, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik yada aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın ardından" YouTube'daki Soğuk Savaş programı bitti mi, neden yok?" soruları gündeme damga vurdu.

Soğuk Savaş programı, 27 Aralık 2017 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Programın sunucusu Boğaç Soydemir, dijital içerik üretici olarak bilinen sosyal medya fenomenidir.

Soydemir, YouTube'nin Türkiye'de popülerlik kazanmaya başladığı dönemlerde içerik üretmeye başlamış ve özellikle Soğuk Savaş programıyla geniş bir kitleye ulaşarak tanınırlığını arttırmıştır. 

YouTube'daki Soğuk Savaş programı bitti mi, neden yok? Güncel gelişmeler yakından takip ediliyor - 1. Resim

YouTube'da yayınlanan 'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik yada aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı ve bu kapsamda gözaltına alındılar. 

Programı yakından takip edenler ise "YouTube'daki Soğuk Savaş programı bitti mi, neden yok?" sorularına cevap aramaya başladı.

YouTube'daki Soğuk Savaş programı bitti mi, neden yok? Güncel gelişmeler yakından takip ediliyor - 1. Resim

YOUTUBE'DAKİ SOĞUK SAVAŞ PROGRAMI BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Youtube'daki Soğuk Savaş programı henüz bitmemiştir, kapanacağına dair resmi bir açıklama yoktur. 

Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir'in gözaltına alınmasınına ardından programın akıbeti merak edilmeye başlandı. Yaşanan gelişmelerin ardından kanal yetkilileri Soğuk Savaşlar'ın bittiğine dair resmi bir açıklamada bulunmadı. 

Youtube’ta hadis ile alay eden Soğuk Savaş programına soruşturma: Fenomen Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için gözaltı kararı

SOĞUK SAVAŞ PROGRAMININ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İzleyiciler hem programın yayın akışı konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Programın yayın saati ve düzenli bir yayın takvimi bulunmamadığı için yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

Soğuk Savaşlar programında en son yayınlanan yeni bölüm 11 gün önce izleyicilerle bir araya gelmiştir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibiydi! Sertaç Taşdelen hakkında istenen ceza belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
27-28 Eylül'de vizyonda hangi filmler var? Sinema festivalinde biletler 80 TL olacak - Haberler27-28 Eylül'de vizyonda hangi filmler var? Sinema festivalinde biletler 80 TL olacakTOKİ arsa satışları ne zaman, nerede yapılacak? İstanbul ve Ankara da var... - HaberlerTOKİ arsa satışları ne zaman, nerede yapılacak? İstanbul ve Ankara da var...Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı! - HaberlerDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı!Kayserispor-Beşiktaş erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ta kimler yok!.. - HaberlerKayserispor-Beşiktaş erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ta kimler yok!..Çocuk üvey babanın soy ismini alabilir mi? Soyadı değişikliği ile ilgili flaş karar - HaberlerÇocuk üvey babanın soy ismini alabilir mi? Soyadı değişikliği ile ilgili flaş kararLevante - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, Arda Güler gol attı mı? - HaberlerLevante - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, Arda Güler gol attı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...