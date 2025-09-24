YouTube'daki Soğuk Savaş programı bitti mi, neden yok? Güncel gelişmeler yakından takip ediliyor

Soğuk Savaş programı, 27 Aralık 2017 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Programın sunucusu Boğaç Soydemir, dijital içerik üretici olarak bilinen sosyal medya fenomenidir.

Soydemir, YouTube'nin Türkiye'de popülerlik kazanmaya başladığı dönemlerde içerik üretmeye başlamış ve özellikle Soğuk Savaş programıyla geniş bir kitleye ulaşarak tanınırlığını arttırmıştır.

YouTube'da yayınlanan 'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik yada aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı ve bu kapsamda gözaltına alındılar.

Programı yakından takip edenler ise "YouTube'daki Soğuk Savaş programı bitti mi, neden yok?" sorularına cevap aramaya başladı.

YOUTUBE'DAKİ SOĞUK SAVAŞ PROGRAMI BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Youtube'daki Soğuk Savaş programı henüz bitmemiştir, kapanacağına dair resmi bir açıklama yoktur.

Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir'in gözaltına alınmasınına ardından programın akıbeti merak edilmeye başlandı. Yaşanan gelişmelerin ardından kanal yetkilileri Soğuk Savaşlar'ın bittiğine dair resmi bir açıklamada bulunmadı.

SOĞUK SAVAŞ PROGRAMININ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İzleyiciler hem programın yayın akışı konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Programın yayın saati ve düzenli bir yayın takvimi bulunmamadığı için yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

Soğuk Savaşlar programında en son yayınlanan yeni bölüm 11 gün önce izleyicilerle bir araya gelmiştir.