Zeynep Bastık Yasak Elma’da oynadı mı? Yasak Elma Zeynep Bastık’ın yer aldığı bölümler araştırılıyor

Müzik dünyasında sesi ve sahne performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Bastık, oyunculuk kariyerinde de dikkat çeken projelerde yer aldı. Son dönemde yeniden gündeme gelen konulardan biri ise Bastık’ın “Yasak Elma” dizisinde rol alıp almadığı. Zeynep Bastık Yasak Elma’da oynadı mı merak ediliyor.

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Yasak Elma” dizisi dönemin popüler yapımları arasında yer aldı. Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Onur Tuna ve Sevda Erginci gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizide birçok konuk oyuncu ve ünlü isim zaman zaman yer almıştı. Peki, Zeynep Bastık Yasak Elma’da oynadı mı?

ZEYNEP BASTIK YASAK ELMA'DA OYNADI MI?

Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizilerde oyuncu olarak da yer alan Bastık, “Yasak Elma” dizisinde kısa süreli bir rol üstlendi. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı dizide Zeynep Bastık “İrem” karakterini canlandırdı.

“Yasak Elma” dizisinin 23. bölümü 19 Kasım 2018 tarihinde izleyiciyle buluştu. Yasak Elma 23. bölümde diziye dahil olan Zeynep Bastık, dizinin karakterlerinden Yıldız (Eda Ece) ve Zeynep’in (Sevda Erginci) kuzeni olarak senaryoya girdi. Rock müziğe ilgisi olan İrem karakteri, Taksim’de bir barda solistlik yapan, özgür ruhlu ve enerjik bir genç kadındı.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993’te Çanakkale’de doğdu. Çocuk yaşta İzmir’e taşındı. Müzik kariyerine 2010 yılında “Jackpot” adlı grupla başladı. Bir dönem Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaptı.

2014’te “Fırça” adlı ilk single'ını yayımladı. Ezhel’in “Felaket” şarkısına yaptığı cover ile tanındı. Müzik dışında bazı dizilerde oyunculuk yaptı. “Sil Baştan”, “Umuda Kelepçe Vurulmaz”, “Adı Mutluluk” ve “Yasak Elma” gibi yapımlarda rol aldı. Aynı zamanda reklam projelerinde ve dijital içeriklerde de yer aldı.