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Zulüm filmi nerede çekildi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zulüm filmi nerede çekildi?
İstanbul, Yeşilçam, Beyoğlu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının en çok beğeni alan yapımlar arasında yer alan Zulüm filminde Türkan Şoray, Kartal Tibet ve Murat Soydan gibi usta oyuncular yer alıyor. Konusu itibarıyla da seyircilerden tam not alan Zulüm filminin nerede çekildiği merak konusu haline geldi.

1972 yılında gösterime giren Zulüm filmi, birçok detayıyla dikkat çekiyor. Zulüm, Türkan Şoray'ın yanı sıra Kartal Tibet, Murat Soydan gibi dönemin parlayan yıldızları oynuyor.

Zulüm filmin Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alırken Zulüm filmi nerede çekildi? sorusunun cevabı merak ediliyor.

Zulüm filmi nerede çekildi? - 1. Resim

ZULÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zulüm fimi İstanbul'un çeşitli semt ve mekanlarında çekildi.  Ancak filmin çarpıcı sahneleri, Beyoğlu ve Pera Palace Hotel gibi ikonik yerlerde gerçekleşmiştir.

Sine Film'in çekimlerini yaptığı ve Acar Film'in seslendirdiği bu eser, İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu da yansıtmaktadır.

Zulüm filmi nerede çekildi? - 2. Resim

ZULÜM KONUSU NE?

Konservatuvardan mezun olan genç Ayla ike yetenekli besteci Tarık'ın yolları kesişir. Aşk ve müziğin harmanlandığı bu filmde, izleyiciler dramatik bir yolculuğa çıkar. 

Filmde Türkan Şoray, Ayla karakteriyle; Kartal Tibet, Tarık rolüyle; Murat Soydan, Kerim karakteriyle ve daha birçok yetenekli oyuncu önemli rolleri vardır.

Zulüm filmi nerede çekildi? - 3. Resim

ZULÜM OYUNCULARI KİMLER?

Türkan Şoray - Ayla
Kartal Tibet - Tarık
Murat Soydan - Kerim
Kayhan Yıldızoğlu - Rodolfo
Nedret Güvenç - Saime
Yılmaz Gruda - Sağır
Nezihe Güler - Ayla'nın Annesi
Necdet Yakın - Havalimanı Vazifelisi
Tuna Tunç
Reşit Çıldam
Yeşim Tan - İspanyol Dansçı
Yusuf Sezer - Sağır'ın Adamı
Ali Seyhan - Sağır'ın Adamı
Ali Demir - Uşak Muhsin

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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