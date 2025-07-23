Türk sinemasının en çok beğeni alan yapımlar arasında yer alan Zulüm filminde Türkan Şoray, Kartal Tibet ve Murat Soydan gibi usta oyuncular yer alıyor. Konusu itibarıyla da seyircilerden tam not alan Zulüm filminin nerede çekildiği merak konusu haline geldi.

1972 yılında gösterime giren Zulüm filmi, birçok detayıyla dikkat çekiyor. Zulüm, Türkan Şoray'ın yanı sıra Kartal Tibet, Murat Soydan gibi dönemin parlayan yıldızları oynuyor.

Zulüm filmin Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alırken Zulüm filmi nerede çekildi? sorusunun cevabı merak ediliyor.

ZULÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zulüm fimi İstanbul'un çeşitli semt ve mekanlarında çekildi. Ancak filmin çarpıcı sahneleri, Beyoğlu ve Pera Palace Hotel gibi ikonik yerlerde gerçekleşmiştir.

Sine Film'in çekimlerini yaptığı ve Acar Film'in seslendirdiği bu eser, İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu da yansıtmaktadır.

ZULÜM KONUSU NE?

Konservatuvardan mezun olan genç Ayla ike yetenekli besteci Tarık'ın yolları kesişir. Aşk ve müziğin harmanlandığı bu filmde, izleyiciler dramatik bir yolculuğa çıkar.

Filmde Türkan Şoray, Ayla karakteriyle; Kartal Tibet, Tarık rolüyle; Murat Soydan, Kerim karakteriyle ve daha birçok yetenekli oyuncu önemli rolleri vardır.

ZULÜM OYUNCULARI KİMLER?

Türkan Şoray - Ayla

Kartal Tibet - Tarık

Murat Soydan - Kerim

Kayhan Yıldızoğlu - Rodolfo

Nedret Güvenç - Saime

Yılmaz Gruda - Sağır

Nezihe Güler - Ayla'nın Annesi

Necdet Yakın - Havalimanı Vazifelisi

Tuna Tunç

Reşit Çıldam

Yeşim Tan - İspanyol Dansçı

Yusuf Sezer - Sağır'ın Adamı

Ali Seyhan - Sağır'ın Adamı

Ali Demir - Uşak Muhsin