10-11 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

10 Ocak 2024 16:54 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 16:57

Ankara ASKİ su kesintisi 10-11 Ocak! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 10-11 OCAK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.01.2024 15:35:00

Tamir Tarihi: 10.01.2024 20:30:00

Detay: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH MENDERES BULVARINDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: H.BAHÇELİEVLER MAH ALT KOTLARI

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.01.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.01.2024 16:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ FEN İŞLERİ CADDE İÇERİSİNDE Ø200 MM ÇELİK İÇME SUYU HATTININ YENİLENME ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ETİLER MAHALLESİ VE ERLER MAHALLESİ GENELİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ BİR KISMI(2680-2681-2686-2687-2688-2689 CADDE VE SOKAKLAR), HAVA LOJMANLARI (TREN YOLU ALT KISMI)

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.01.2024 13:20:00

Tamir Tarihi: 10.01.2024 17:30:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi 10.01.2024 saat 13:30 Tamir tarihi 10.01.2024 saat 17:30 konutkent mahallesi 2965 cadde 100. lük çelik boru arzasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: konutkent mahallesi 2965 cadde malikent sitesi içi etkilenen yerler malikent sitesi tamamı

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.