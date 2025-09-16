İstanbul'da jetler neden uçuyor son dakika? F16 savaş uçakları sesi duyuldu

16 Eylül 2025 Salı günü İstanbul’un sahil kesimlerinde jet ve savaş uçağı sesleri duyuldu. Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken jet seslerinin nedeni belli oldu.

İSTANBUL'DA JETLER NEDEN UÇUYOR SON DAKİKA?

İstanbul’da duyulan F-16 savaş uçağı sesleri, SOLOTÜRK’ün Teknofest için gerçekleştirdiği prova ve çevre tanıma uçuşları nedeniyle duyuldu. Atatürk Havalimanı’ndan yapılan bu uçuşlar, programın bir parçası olarak gerçekleşiyor. Çevredeki birçok mahallede sesin net şekilde duyulması ise alçak irtifada uçuş yapılmasıyla açıklandı.

Çevre tanıma ve prova uçuşlarını 13 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleştiren SOLOTÜRK'ün bugün, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST alanında yerini aldı.

SOLOTÜRK’ÜN TEKNOFEST 2025 PROGRAMI

SOLOTÜRK, Türk Yıldızları'nın gösteri yapacağı festivalde, F-16 savaş uçakları da uçuş gerçekleştirecek. Festivalde ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak. SOLOTÜRK’ün Teknofest İstanbul için programlanan uçuşları Atatürk Havalimanı’nda olacak. Yapılan açıklamaya göre ilk SOLOTÜRK gösteri uçuşu 17 Eylül Çarşamba günü saat 11.15'te gerçekleşecek.