11-12 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

11 Ocak 2024 20:08 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 20:10

Ankara ASKİ su kesintisi 11-12 Ocak! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 11-12 OCAK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.01.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.01.2024 23:55:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ FEN İŞLERİ CADDE İÇERİSİNDE Ø200 MM ÇELİK İÇME SUYU HATTININ YENİLENME ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EŞREF BİTLİS KIŞLASI

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.01.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 11.01.2024 22:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi 1482 caddede Q 225 PE borudaki arıza nedeniyle 11/01/2024 saat 12:00 ile22:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: HACILAR MAHALLESİNİN BİR KISIMI

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.01.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 11.01.2024 20:30:00

Detay: Bacı mahallesi bacı kuyularında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi, istiklal mahallesi ve cumhuriyet mahallesi tamamı.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.01.2024 15:10:00

Tamir Tarihi: 11.01.2024 20:30:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ONURLU 8 SOKAK'TA MEYDANA GELEN Ø110'LUK POLİETİLEN BORU ARIZASINDAN DOLAYI SAAT 20:30'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ İBNİ SİNA CADDESİNE VE RAUF DENKTAŞ CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.