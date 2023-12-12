GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU? 12 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

12 Aralık 2023 17:08 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:20

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nursel Ergin’in sunumu ile yoğun ilgi gören yemek yarışması Gelinim Mutfakta bugün de 13.00’de yayınlandı.Haftanın ikinci gününde en yüksek puanı almak için en lezzetli yemeği yapmak isteyen gelinler kıyasıya mücadele etti. Gelinim Mutfakta'da bugünün kazanan ismi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı, puan durumu nedir? 12 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi açıklandı mı?

12 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA'DA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Aralık 2023'de yayınlanan 1277. Bölümünde Aleyna Koca, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz ve İrem Özbalcı "Pamuk Prenses Pastası" için yarıştı. Yeni bölümü ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında Aleyna, Yeşim ve Tuğba aynı puanı alarak kura çekimlerine kaldı. Yarışmanın sonunda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Tuğba gelin oldu.

12 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yeşim: 16

Tuğba: 16

Aleyna :16

İrem: 8

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 Aralık Pazartesi günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.