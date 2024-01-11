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    12 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye elektrikler ne zaman gelecek?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    12 Ocak İstanbul BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi arıza sorgulama! | İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. 12 Ocak Cuma BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza bildirimleri ile AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi yayınlandı. Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye ve Esenyurt elektrik kesintisi en çok araştırılan ilçeler olurken; Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar ve Başakşehir elektrik kesintisi listesi ve arıza sorgulama da en çok sorgulanan ilçeler oldu. İşte, 12-13 Aralık Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Kartal, Kadıköy ve Kağıthane elektrik kesintisi son dakika bilgileri…

    12 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye elektrikler ne zaman gelecek?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi
    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulElektrik KesintisiBedaşFatihEsenyurtEsenlerBakırköy
    Haberler > Hayatın İçinden > 12 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye elektrikler ne zaman gelecek?
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