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    İslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor, Filistinli masumlar kan ağlıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İslam alemi bugün mukaddes 3 ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandilini, Gazze'de yaşanan katliamlar nedeniyle buruk idrak ediyor. Filistinli bir kızın sözleri Regaip kandilinde yürek burktu.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İslam alemi mukaddes 3 aylara buruk giriyor. Bugün dünya üzerindeki 2 milyarı aşkın Müslümam Regaip Kandili'ni idrak ederken Gazze'de binlerce masum kan ağlıyor.

    BİNLERCE MASUM REGAİP KANDİL'İNİ BURUK GEÇİRİYOR

    Mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarınıöncesinde binlerce Filistinli İsrail'in acımasız saldırılarında yerinden oldu.

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hastane, okul, ibadethane gözetmeksizin acımasızca yaptığı saldırılarda kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu 23 bin 469 Filistinli masum hayatını kaybetti. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı.

    FİLİSTİNLİ KIZ YÜREK BURKTU

    Gazze'de gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce çocuk, her an ölüm ile burun buruna yaşamak zorunda kalıyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda Filistinli bir kızın sözleri yürek burktu. 

    Filistinli kız, Harap olmuş evinin içinde ölümü beklediğini ölmek istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

    "Tüm bu hayattan gitmek istiyorum. Ölüm tüm bu yaşananlardan daha iyi yemin ediyorum. Çünkü kardeşlerimle geceleri uyumaya korkuyoruz. Tüm gece, dua edip namaz kılıyoruz.

    Babamın eşyaları herşeyi gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Azıcık paramız vardı. Onunla seyyar araba alacaktı.

    Bu dünyada tek varlığımız annemiz ve babamız. Valla başka kimsemiz yok. Her şey gitti her şey. Allah'ın kudretiyle kaderde yazan oldu ve olacak. Umudumuz bu çadırlardan daha iyi bir tavanımız olması. Vallahi amca savaş bitsin istiyorum. En çok istediğim şey bu. Yemin ederim."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GazzeRegaip Kandili
    Haberler > Dünya > İslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor, Filistinli masumlar kan ağlıyor
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