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    İsrail'in 'soykırım' davasında Gazze'ye destek yağmuru

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Bugün ilk duruşması gerçekleşen İsrail aleyhindeki 'soykırım' davası Uluslararası Adalet Divanı'nda görüldü. Güney Afrikalı heyetin suçlamalarını yönelttiği ilk günün ardından dünyanın her tarafından destek mesajları yağdı. Filistinliler ise davanın İsrail aleyhine sonuçlanacağı ve saldırıların durdurulması için bir sonuç çıkacağından umutlu.

    İsrail&#039;in &#039;soykırım&#039; davasında Gazze&#039;ye destek yağmuru
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bugün tarihî bir gün yaşandı. Uluslararası Adalet Divanı'nda gerçekleşen İsrail'in 'soykırım' davasında ilk günü bitirirken, dünya genelinde ülke ve kurumlar destek mesajları yolladı.

    MAHMUD ABBAS HÜKÜMETİ DAVADAN ÜMİTLİ

    Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçuyla yargılanmasının tarihi bir olay olduğunu ve Filistin halkının duruşmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

    Filistin Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın İsrail'in UAD'da soykırım suçuyla yargılanması için yaptığı başvuru sonucunda bugün başlayan duruşma hakkında yazılı açıklama yayımladı.

    İsrail'in 'soykırım' davasında Gazze'ye destek yağmuru

    Filistin'in Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davanın başarılı olacağına güvendiği kaydedilen açıklamada, kardeş ve dost ülkelerin Güney Afrika'nın UAD'da açtığı davayı desteklemeleri çağrısı yapıldı.

    HAMAS: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

    Hamas, Uluslararası Adalet Divanının (ICJ) İsrail'in "Gazze'ye yönelik saldırını acilen durdurup, mağdurlar için adalet sağlayacak" bir karar almasını beklediklerini belirtti.

    Hamas yöneticilerinden Basim Naim, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı "etnik temizlik ve soykırım suçlamasıyla" ICJ'ye açılan davanın ilk duruşmasının yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Naim, şunları kaydetti:

    "Mahkemenin, Gazze'ye yönelik saldırıyı derhal durdurarak ve savaş suçlularını sorumlu tutarak, mağdurlar için adaleti sağlayan bir karar vermesini sabırsızlıkla bekliyoruz."

    BM, GÜNEY AFRİKA'YI ÖVDÜ, BATI ÜLKELERİNİ YERDİ

    Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'yı överek Batılı ülkelerin İsrail'e desteğini eleştirdi.

    Filistin Özel Raportörü Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İsrail'in ICJ'de soykırım suçuyla yargılanmaya başlandığı davanın "tarihe geçeceğini" vurguladı.

    İsrail'in 'soykırım' davasında Gazze'ye destek yağmuru

    Mahkeme salonundan bir fotoğraf paylaşan Albanese, "Afrikalı kadın ve erkeklerin insanlığı ve uluslararası hukuk sistemini kurtarmak için, çok sayıda Batılı ülke tarafından desteklenen ve mümkün kılınan acımasız saldırılara karşı verdiği mücadeleyi izlemek, içinde bulunduğumuz dönemi tanımlayacak görüntülerden biri olarak kalacak. Ne olursa olsun bu olay tarihe geçecektir." ifadelerini kullandı.

    AB ÜYELERİNDEN İLK MESAJLAR

    Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı üyeleri Clare Daly, Mick Wallace ve Grace O'Sullivan, Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı açılan soykırım davasına desteğini bildirdi.

    Daly, X hesabından ICJ'nin bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nın önünden Wallace ile fotoğrafını paylaşarak, "İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan Güney Afrika'nın ICJ'deki davasının başlamasına tanıklık ederken, Lahey'deki Barış Sarayı'nın dışındaki uluslararası kalabalıkta kararlı bir ruh hali var." yazdı.

    "Bugün yargılanan sadece İsrail değil, uluslararası toplumdur." değerlendirmesinde bulunan Daly, Gazze'de "soykırımın durdurulması" çağrısı yaptı.

    Daly ile birlikte Barış Sarayı'nın önünde bulunan Wallace ise X'te yaptığı paylaşımda, "Güney Afrika'nın hukuk ekibi Lahey'de İsrail'e karşı soykırım suçlamasını sunmaya başladı. Filistin halkına karşı yürütülen kasıtlı zulümleri ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

    ARAP BİRLİĞİ'NDEN TAM DESTEK

    Arap Birliği, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "soykırım yapmak" ve "1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme'yi ihlal etmek" suçlamasıyla açtığı davaya "tam" destek verdiğini açıkladı.

    Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu el-Gayt, dün akşam yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'a soykırım suçlamasıyla açtığı davaya Arap Birliği'nin tam destek vermesi gayet doğal ve mantıklıdır." ifadelerini kullandı.

    DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA PROTESTOLAR YAPILDI

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze’deki fiillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin başlayan duruşma sırasında Filistin destekçisi bir grup, Hollanda'nın Lahey kentindeki ICJ binası önünde gösteri yaptı.

    Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail aleyhine slogan atan protestocular, yanlarında getirdikleri kanlı kefene sarılı oyuncak bebeklerle İsrail saldırılarında katledilen Gazzelilerin fotoğraflarını mahkemenin önüne bıraktı.

    İsrail'in 'soykırım' davasında Gazze'ye destek yağmuruİsrail'in 'soykırım' davasında Gazze'ye destek yağmuru

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailSoykırımDava
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