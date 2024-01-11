Netanyahu için hesap vakti! "Amalekliler" sözleri soykırım davasında delil oldu

11 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 18:01

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım gerçekleştiren İsrail için şimdi hesap vakti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 'soykırım' suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvurmasının ardından ilk duruşma bugün Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşti. Türkiye saati ile 12:00'de başlayan duruşmada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Tevrat'tan alıntı yaptığı "Amalekliler" konuşması aleyhine delil oldu.

NETANYAHU'NUN SÖZLERİ ALEYHİNE DELİL OLDU

Güney Afrika'yı temsil eden ikinci avukat Tembeka Ngcukaitobi, 'İsrail'in siyasi liderleri, askeri komutanları ve resmi makamlarda bulunan kişiler, sistematik ve açık bir şekilde soykırım niyetlerini beyan ettiler' dedi.

Ngcukaitobi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 28 Ekim 2023'te Gazze'ye girmeye hazırlanan kara birliklerine 'Amalek'in sana ne yaptığını hatırlamaya' çağıran yorumlarını kanıt olarak sundu.

Ngcukaitobi, 'Bu, Tanrı'nın Saul'a bir grup insanın misilleme amaçlı yok edilmesi yönündeki İncil'deki emrine atıfta bulunuyor' dedi.

NETANYAHU SIK SIK TEVRATTAN ALINTI YAPIYOR

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında yaptığı değerlendirmelerde sık sık Tevrat'tan alıntı yapan Netanyahu, 28 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında düzenlediği basın toplantısında "Amaleklilerin size yaptığını unutma, der. Biz de hatırlıyor ve savaşıyoruz." demişti.

Kasım ayında da Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerine hitaben yaptığı yazılı açıklamada Netanyahu, Yahudilerin Mısır'dan çıkışına atıfta bulunan Tevrat'ın Tesniye kitabındaki "Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın." ifadesine yer vermişti.

Netanyahu, 9 Ekim'deki konuşmasında Tevrat'ın Samuel kitabındaki "İsrail'in sonsuzluğu yalan söylemez." ifadesine işaret ederek, "İsrail'in kuruluşunun bir mucize; bir iman ve çalışma örneği" olduğunu dile getirmişti.

Başbakan Netanyahu, 25 Ekim'deki konuşmasında da yine "Yeşaya" kitabından, "Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin." alıntısına yer vermişti.

Netanyahu'nun alıntı yaptığı "Amalekliler" ifadesi, Yahudi geleneğinde kötülüğün zirvesini temsil ediyor.

AMALEKLİLER KİMDİR?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde "Amalekliler" hakkında şu açıklamalar yer alıyor:

"Milattan önce 11. yüzyılın son çeyreğinde İsrail devletinin kurulması üzerine, İsrailoğulları'nı devamlı surette taciz ettikleri anlaşılan Amaleklilerin tamamen ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve 'erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsinin hiç ayırt edilmeksizin öldürülmesi' şeklinde verilen bu kararın, Rab Yahova'nın emri olduğuna inanılmıştır (I. Samuel, 15/3). Bu katliam kararı yalnız semiz hayvanlar hariç tamamen uygulanmış ve ele geçirilen memedeki çocuklar dahi öldürülmüştür. Buna karşılık Amaleklilerin ise onların şehirlerini ele geçirdiklerinde, 'kadınlardan kimseyi öldürmemişler, küçükten büyüğe kadar hepsini esir alarak sürüp yollarına gitmişlerdir' (I. Samuel, 30/2). Açıklanan bu durum, iki milletin karakterleri arasındaki farklılık açısından fevkalade dikkat çekicidir."