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Gazze'de hayatını kaybeden sayısı 23 bin 469'a yükseldi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul
İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a, yaralı sayısı 59 bin 604'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a, yaralı sayısı 59 bin 604'e yükseldi.
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Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı