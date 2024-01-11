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    Gazze'de hayatını kaybeden sayısı 23 bin 469'a yükseldi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a, yaralı sayısı 59 bin 604'e yükseldi

    Gazze&#039;de hayatını kaybeden sayısı 23 bin 469&#039;a yükseldi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a, yaralı sayısı 59 bin 604'e yükseldi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Dünya > Gazze'de hayatını kaybeden sayısı 23 bin 469'a yükseldi
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