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    Ankara metro intihar iddiaları doğru mu? SON DAKİKA! 14 Aralık Ankara metroda intihar olayı doğru mu?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ankara metro intihar iddiaları doğru mu? SON DAKİKA! 14 Aralık Ankara metroda intihar olayı doğru mu?
    Ankara, Metro

    14 Aralık günü Ankara metroda intihar girişiminin olduğu iddiaları mevcut. Vatandaşlar ise iddiaların ortaya atılmasının ardından Ankara metro intihar iddiaları doğru mu? SON DAKİKA! 14 Aralık Ankara metroda intihar olayı doğru mu? araması yaptı. Detaylar...

    Ankara metrosunda bugün intihar girişimi olduğu iddiaları ortaya atıldı. Vatandaşı endişelendiren iddiaların ardından Ankara metro intihar iddiaları doğru mu? SON DAKİKA! 14 Aralık Ankara metroda intihar olayı doğru mu? soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler...

    14 ARALIK ANKARA METRO İNTİHAR İDDİALARI DOĞRU MU?

    14 Aralık günü akşama doğru Ankara metrosunda ihtihar girişimi olduğu hakkında sosyal medyada iddialar mevcut. Henüz olay ile ilgili resmi bir açıklama ve bilgi bulunmamaktadır.

    Ayrıntılar geliyor...

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