14 Aralık 2023 17:34 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 17:40

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara metrosunda bugün intihar girişimi olduğu iddiaları ortaya atıldı. Vatandaşı endişelendiren iddiaların ardından Ankara metro intihar iddiaları doğru mu? SON DAKİKA! 14 Aralık Ankara metroda intihar olayı doğru mu? soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler...

14 ARALIK ANKARA METRO İNTİHAR İDDİALARI DOĞRU MU?

14 Aralık günü akşama doğru Ankara metrosunda ihtihar girişimi olduğu hakkında sosyal medyada iddialar mevcut. Henüz olay ile ilgili resmi bir açıklama ve bilgi bulunmamaktadır.

Ayrıntılar geliyor...