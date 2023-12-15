15 Aralık 2023 09:43 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:45

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

KANAL D’de her Perşembe akşamları izleyici ile buluşan Bir Derdim Var dizisindeki karakterler seyirci tarafından araştırılıyor. Gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını konu edinen Bir Derdim Var dün akşam final bölümüyle yayınlandı. Bir Derdim Var’da Özge rolü seyirci tarafından dikkat çekiyor. Genç oyuncu Ava Yaman dizide Özge karakterini üstleniyor. Peki Bir Derdim Var Özge kim? Bir Derdim Var’ın Özgesi Ava Yaman kaç yaşında,nereli? İşte Ava Yaman yaşamına dair merak edilenler …

AVA YAMAN KİMDİR?

Genç oyuncu Ava Yaman 2006 yılında İstanbul’d a doğdu. Layla Şirin menajerlik ofisi ile çalışmaktadır. Ava Yaman, ilk profesyonel oyunculuk deneyimine Mert Fırat ve Birce Akalay’lı Bir Derdim Var dizisi ile başladı. Dizide Özge karakterini canlandırmıştır. Ava Yaman, 1.65 cm boyunda, 50 kg ağırlığında ve terazi burcudur. Instagram’da ava.yaman kullanıcı adı ile sosyal medyada aktif olarak yer alıyor.

BİR DERDİM VAR ÖZGE KİM?

Bir Derdim Var dizisinde Özge, Doktor Nilüfer’in terapisiyle kendini keşfetmeye ve gerçek mutluluğu bulmaya çalışır. Güçlü bir karaktere sahip olan Özge’nin belki de tek kusuru sivri dillidir. Düşünceleri ile dili arasında mesafe yoktur. Onun bu özelliği etrafındakiler tarafından başta yadırgansa da sonradan hep kabul görmesini ve hatta çokça sevilmesini sağlamıştır. Uzaylıların varlığına ve bir gün kendisini alıp götüreceklerine inanan Özge uzun süredir klinikte tedavi görüyordur. Rutin geçen günleri ve tedavi süreci Kuzey’in kliniğe yatışıyla hem tepetaklak olur hem de renklenir.

Bir Derdim Var 14 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümde Özge, intihar etmek istedi. Kuzey ve Özge karşılıklı duygularını açığa vurma fırsatı bulurken Özge'nin bir andaki çıkışı Kuzey'i telaşlandırır. Özge'nin intihar girişimi Nilüfer'in sırlarını anlatmasıyla sonlanır. Ava Yaman, Özge karakteriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor..