Doğalgaz sayaçları değişecek mi? Doğalgaz sayaçları ne zaman sökülecek?

15 Aralık 2023 15:05 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:05

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Su ve gaz sayaçlarının muayeneleri ile ilgili yeni karar alındı. 81 ilde doğalgaz sayaçları sökülerek yerine geçerli muayenesi olan sayaçlar takılacak. Alınan bu kararla birlikte vatandaşlar evlerindeki sayaçların değişip değişmeyeceğini merak ederek araştırıyor. Doğalgaz sayaçları ne zaman sökülecek,hangi sayaçlar değişecek? Detaylar...

DOĞALGAZ SAYAÇLARI DEĞİŞECEK Mİ?

1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaçları listesinin, kullanıcı tarafından ilgili il müdürlüğüne gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar iletilmesi ve 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekecek. Yönetmelik, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 81 ildeki mevcut doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesini zorunlu kılacak.