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    Dünyaca ünlü müzisyen Evgeny Grinko, İstanbul’da hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı

    Ünlü piyanist Evgeny Grinko, Türkiye turnesinin son durağında, Zorlu Peformans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen Grinko, konser sonrası ayakta alkışlandı.

    Dünyaca ünlü müzisyen Evgeny Grinko, İstanbul’da hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı
    Hayatın İçinden Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, İstanbul’da müzikseverlerle buluştu. BWO Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre, Grinko'nun konserini 2 bin kişi izledi.

    Dünyaca ünlü müzisyen Evgeny Grinko, İstanbul’da hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı

    SEVİLEN PARÇALARINI YORUMLADI

    Evgeny Grinko, konserde YouTube'da 45 milyon kez dinlenen "Valse" bestesinin yanı sıra "Jane Maryam", "Serenade" ve "Once Upon A Time"ın arasında olduğu sevilen parçalarını yorumladı.

    Besteci ve piyanist kimliğinin yanı sıra konserlerinde gitar ve davul performansları da büyük ilgi gören sanatçı, 10 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konseriyle Türkiye turnesine başlamıştı.

    Usta müzisyen daha önce Çanakkale, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Konya ve Ankara'da da konserler vermiş, yoğun ilgi görmüştü. 

    Dünyaca ünlü müzisyen Evgeny Grinko, İstanbul’da hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı

    Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Evgeny Grinko, Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabadan çıkarak, kısa sürede adını müzik dünyasında duyurmayı başardı. Zhukovsky'de yaşayan Grinko yaşadığı şehirden fazlasıyla etkilendi.

    "Cinematic Melodies" ve "Winter Sunshine" adlı albümlerle çıkış yakalayan genç piyaniste konserlerinde, geniş bir keman topluluğu eşlik ediyor.

    Düzenleyen: Melin Öztürk - Hayatın İçinden
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    IstanbulKonser
    Haberler > Hayatın İçinden > Dünyaca ünlü müzisyen Evgeny Grinko, İstanbul’da hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı
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