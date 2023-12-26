Dünyaca ünlü müzisyen Evgeny Grinko, İstanbul’da hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı

26 Aralık 2023 16:13 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 16:15

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, İstanbul’da müzikseverlerle buluştu. BWO Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre, Grinko'nun konserini 2 bin kişi izledi.

SEVİLEN PARÇALARINI YORUMLADI

Evgeny Grinko, konserde YouTube'da 45 milyon kez dinlenen "Valse" bestesinin yanı sıra "Jane Maryam", "Serenade" ve "Once Upon A Time"ın arasında olduğu sevilen parçalarını yorumladı.

Besteci ve piyanist kimliğinin yanı sıra konserlerinde gitar ve davul performansları da büyük ilgi gören sanatçı, 10 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konseriyle Türkiye turnesine başlamıştı.

Usta müzisyen daha önce Çanakkale, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Konya ve Ankara'da da konserler vermiş, yoğun ilgi görmüştü.

Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Evgeny Grinko, Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabadan çıkarak, kısa sürede adını müzik dünyasında duyurmayı başardı. Zhukovsky'de yaşayan Grinko yaşadığı şehirden fazlasıyla etkilendi.

"Cinematic Melodies" ve "Winter Sunshine" adlı albümlerle çıkış yakalayan genç piyaniste konserlerinde, geniş bir keman topluluğu eşlik ediyor.