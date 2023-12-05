5 Aralık 2023 15:50 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 15:53

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Günler ne zaman uzamaya başlar, sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüzler uzar. Peki, günler ne zaman uzamaya başlar? Gündüzler ne zaman uzayacak?

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?

Günler ne zaman uzamaya başlar sorusunun bilimsel açıklamasında 21 Aralık tarihi önemlidir. Her yıl 21 Aralık gününde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar sürer.

Güneş'ten gelen ışınların en büyük açıyla düştüğü bugünlerde yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihler gerçekleşir.

21 ARALIK'TA NE OLUR?

21 Aralık tarihi ile Kuzey Yarım Küre'de kış başlangıcı yaşanır. Güney Yarım Küre'de ise yaz başlar. Kuzey Yarım Küre'de artık gündüzler uzamaya başlar ve geçtikçe geceler kısalır.

21 HAZİRAN'DA NE OLUR?

21 Haziran tarihinde gerçekleşen yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de uzamaya başlar. Bu tarih, Kuzey Yarımküre'de yazın, Güney Yarımküre'de kışın başlangıcı sayılır.

YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞEN GÜN DÖNÜMLERİ

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.