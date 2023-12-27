Masterchef ikinci ceketi kim aldı? 26 Aralık Masterchef ikinci şef ceketini hangi yarışmacı kazandı?

27 Aralık 2023 07:48 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 07:58

MasterChef All Star’ın bu haftasında finale yaklaşırken heyecanlı oyunu gecesi yaşandı. Bu hafta hangi yarışmacıların beyaz şef ceketi önlük giyerek finale kalacağı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Pazartesi günü ilk ceketin sahibini bulmasının ardından gözler ikinci ceketin hangi yarışmacı tarafından giyileceğine çevrildi. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam MasterChef'te ikinci şef ceketinin sahibi belli olacak. Ceket yarışında kazanan isim belli oldu. Masterchef 2. ceketi kim kazandı? İşte 26 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef All Star'da 2. ceketi kazanan isim…

26 ARALIK MASTERCHEF'TE İKİNCİ CEKETİ KİM ALDI?

MasterChef Türkiye All Star 191. Bölüm’de Barbaros şeflerden toplamda 46,5 puan alarak ceketi kazanan ikinci isim oldu. MasterChef Türkiye'nin dün akşamki konuk şefi Ahmet Dede oldu. Ahmet Dede'nin tatlı içerikli tabağını en iyi yapan yarışmacı ceketin sahibi oldu. Salı akşamı ikinci ceketin sahibi Barbaros oldu. Barbaros, '' Bugün bu ceketi giydiğim için çok mutluyum. Vermiş olduğum sözler var aileme ve kendime. Hayallerimiz doğrultusunda hayal etmenin ne kadar büyük olduğunu, iki yıldızlı şeften gömlek giydiysem bir gün o iki yıldıza elbet ulaşabileceğimin göstergesi.'' dedi.

MASTERCHEF'TE KİM KAÇ PUAN ALDI?

Masterchef All Star’da kalan 7 yarışmacı finalist olarak son 5'e kalıp ceket sahibi olmak için en lezzetli yemeği yapmaya çalışıyor. 26 Aralık Salı günün puan durumu şu şekilde;

Eren: 37,5

Kıvanç: 45,5

Barbaros: 46,5

Hasan: 45

Sergen: 40

Esra: 39,5

MASTERCHEF'TE İLK CEKETİ KİM ALDI?

Tahsin toplamda 50 puan alarak MasterChef All Star’da isminin yazdığı ilk ceketin sahibi olmuştu.