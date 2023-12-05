5 Aralık 2023 23:28 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 09:40

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Müslüm Gürses hangi konserde bıçaklandı? Sorusu, özellikle gişe rakorları kırmakta olan filmin seyirciler ile buluşması ve televizyon ekranlarına gelmesi ile birlikte birçok izleyici tarafından daha fazla merak edilmesine neden oldu. Olayın gerçekleştiği konser ve konserin ne kadar kalabalık olduğu da araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Müslüm Gürses hangi konserde bıçaklandı? Müslüm Gürses Gülhane parkı konseri kaç kişi vardı?

MÜSLÜM GÜRSES HANGİ KONSERDE BIÇAKLANDI?

Müslüm Gürses’in bıçaklandığı konser 1992 yılında gerçekleştirilmekte olan Gülhane Parkı konseridir. Konserdeki kalabalık ve Müslüm Gürses sevenleri o dönem dertlerini dile getirmek için farklı yöntemlere başvurması nedeniyle farklı olaylar meydana gelmiştir. Müslüm Gürses Arabesk müzik türünün öne gelen isimleri arasında yer alması nedeniyle birçok farklı konserinde bu tarz yaralanma ve jiletlenme olayları meydana gelmekteydi. Bu dönem insanlar acılarını fiziksel olarak dile getirmek için bu tarz yöntemlere de başvurmaktaydı.

MÜSLÜM GÜRSES GÜLHANE PARKI KONSERİ KAÇ KİŞİ VARDI?

Müslüm Gürses Gülhane parkı konserine dair net veriler kesin bilinmiyor olsa da 1992 yılında gerçekleştirilmekte olan konsere yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Her ne kadar bu konserde rekor kırıldığı iddia edilmekte olsa da gerçek rekor o dönem 200 bin kişi ile 1988 yılında yapılmış Ferdi Tayfur konseridir. Fakat bu kayıtlar elde edilmekte olan resmi kayıtlar olmaması nedeniyle net bir şekilde bilinmemektedir. Müslüm Gürses Gülhane parkı konserinin tahmini sayısı 100 bin olarak tahmin edilmektedir.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Müslüm Gürsesarabesk ve Türk halk müziği sanatçısı. Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı. Daha sonrasında bu yeteneğinin üzerine giderek kendini geliştirdi. Bunun yanı sıra dikkat çeken hayat hikayesi ile birlikte dinleyicilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Kısa süre içerisinde oldukça tanınmakta olan isim 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır ve Ömür Plak , Adana basımıdır. Ömür Plak ile toplam 4 adet 45'lik yaptı.