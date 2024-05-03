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İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş&#039;ın hayatı ve biyografisi

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Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan Hasan Toktaş hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken hangi partiden olduğu da merak edildi. İşte hayatına dair merak edilenler...

Gündemde yer alan kişiler arasında yer alan Toktaş'ın hangi görevlerde bulunduğu araştırılırken kim olduğu da araştırıldı. 1971 yılında Trabzon'da dünyaya gelen isim ile ilgili bilgiler haberimizdedir.

TBMM 28. dönem İYİ Parti Bursa milletvekili olan isim 1971 yılında dünyaya geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesidir. 

İlkokul ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 3 sene boyunca kamu kurumlarında mühendislik yapan isim daha sonralarda kendine ait olan Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu'nda çalışmaya devam etti.

Siyasi kariyerine MHP'de başlayan isim, 1999-2007 aralığında MHP İnegöl İlçe Başkanlığı, 2007-2010 aralığında Bursa İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2015 aralığında Bursa İl Başkanlığı yapmıştır.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş'ın hayatı ve biyografisi - 1. Resim

2007, 2011, 2015genel seçimlerine MHP Bursa milletvekili adayı olarak katılan Toktaş, 2017 yılında İYİ Parti Kurucular Kurulu'nda yer almıştır.

2020 yılında İYİ Parti Genel İdare Kurulu'na seçildi ve 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayı olmuştur. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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