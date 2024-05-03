Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs&#039;ta Netflix&#039;te yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Bade İşçil'in başrolünde yer aldığı yeni dizinin yayın tarihi belli oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken yeni projenin fragmanıyla beraber heyecan başlarken konusu da merak edildi. Seyirciler ne zaman, nerede yayınlanacak gibi sorulara cevap aradı. İşte oyuncu kadrosu!

Boran Kuzum ve Metin Akdülger'in rol aldığı dizinin ne zaman Netflix'te yayınlanacağı merak konusu olurken seyirciler yayın tarihini araştırdı. Sarıkaya'nın Leyla Taylan rolünü oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs itibarıyla platformda izlenebilecek.

Dizinin yayın tarihi 9 Mayıs olarak duyuruldu.

Yönetmenliğini Bertan Başaran'ın yaptığı ve Ay Yapım tarafından yapılan projenin fragmanı büyük ses getirdi. Meriç Aral'ın da yer aldığı dizide Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan, Efe Tunçer gibi isimler rol aldı.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak - 1. Resim

Tek sezon olarak yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonuna dair henüz bir açıklama gelmezken başarılı bir avukat olan Leyla Taylan'ın aşk acısından kaçabilmek adına gösterdiği çaba ele alınıyor. Leyla ile birlikte aynı yerde çalışan diğer avukatların da dahil olduğu dizide son zamanlarda gündemde yer alan ilişki terimlerine de dikkat çekiliyor.

Taylan'ın ilişkisinin kötü bir şekilde bitmesinin ardından başka insanlar ile tanışmaya başlar. 

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan, İsrail'le ticaret durdu, Erdoğan'dan ilk değerlendirme geldi: Bu kapıyı kapattıkKenan Sofuoğlu müzeyi andıran evinin kapılarını açtı! İçinde yok yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelinim Mutfakta'da bugün Aleyna diskalifiye oldu - HaberlerGelinim Mutfakta'da bugün Aleyna diskalifiye olduŞahane Hayatım dizisinin 30. bölüm ile final yapması bekleniyor - HaberlerŞahane Hayatım dizisinin 30. bölüm ile final yapması bekleniyorYedek subay - astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı - HaberlerMayıs celbi askerlik yerleri açıklandıAmedspor - Menemenspor maçı yarın oynanacak - HaberlerAmedspor - Menemenspor maçı yarın oynanacakKatılım endeksine uygun hisseler 2024 | BİST XKTUM Endeksi - HaberlerKatılım endeksine uygun hisseler 2024 | BİST XKTUM Endeksi4 aylık enflasyon farkı %18.21 oldu - Haberler4 aylık enflasyon farkı %18.21 oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...