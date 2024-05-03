Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Bade İşçil'in başrolünde yer aldığı yeni dizinin yayın tarihi belli oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken yeni projenin fragmanıyla beraber heyecan başlarken konusu da merak edildi. Seyirciler ne zaman, nerede yayınlanacak gibi sorulara cevap aradı. İşte oyuncu kadrosu!

Boran Kuzum ve Metin Akdülger'in rol aldığı dizinin ne zaman Netflix'te yayınlanacağı merak konusu olurken seyirciler yayın tarihini araştırdı. Sarıkaya'nın Leyla Taylan rolünü oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs itibarıyla platformda izlenebilecek.

Dizinin yayın tarihi 9 Mayıs olarak duyuruldu.

Yönetmenliğini Bertan Başaran'ın yaptığı ve Ay Yapım tarafından yapılan projenin fragmanı büyük ses getirdi. Meriç Aral'ın da yer aldığı dizide Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan, Efe Tunçer gibi isimler rol aldı.

Tek sezon olarak yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonuna dair henüz bir açıklama gelmezken başarılı bir avukat olan Leyla Taylan'ın aşk acısından kaçabilmek adına gösterdiği çaba ele alınıyor. Leyla ile birlikte aynı yerde çalışan diğer avukatların da dahil olduğu dizide son zamanlarda gündemde yer alan ilişki terimlerine de dikkat çekiliyor.

Taylan'ın ilişkisinin kötü bir şekilde bitmesinin ardından başka insanlar ile tanışmaya başlar.