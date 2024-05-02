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Ölümlü Dünya 2 filmi 3 Mayıs’ta Netflix’e geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ölümlü Dünya 2 filmi 3 Mayıs’ta Netflix’e geliyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı film vizyona girdiğinden beri büyük beğeni topladı. İlk filmin devamı niteliğinde çekilen projenin ne zaman Neftlix'e geleceği de araştırılanlar arasında yer aldı. Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğu Demirkol gibi isimlerin yer aldığı filmin platforma geliş tarihi...

1 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren ve izleyici ile buluşan Ölümlü Dünya 2, yakın zaman içerisinde Netflix'e geliyor. İzlemek isteyenler ise ne zaman gelecek sorusuna cevap aradı. Detaylar...

3 Mayıs itibarıyla Netflix'ten izlenebilecek olan başarılı komedi filmi, sinemada yer aldığı günden beridir sevilerek izleniyorken şimdi dijital platformda da yer alacak.

Yer alan oyuncular ise şöyle: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Feyyaz Yiğit, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Reha Özcan, Mehmet Özgür, Giray Altınok ve Özgür Emre Yıldırım.

İlk film olan Ölümlü Dünya 2018 yılında izleyici ile buluşmuştu ve 12 günde 1 milyon izleyiciye ulaşmayı başarmıştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile seyirciden tam not alan filmin devamı da 2023 senesinde vizyona girdi.

Ölümlü Dünya 2 filmi 3 Mayıs’ta Netflix’e geliyor - 1. Resim

Kanun kaçağı olan Mermer ailesinin örgütün eline düşen Zafer’i ellerinden kurtarmak için yaptığı çabaları konu alan film, 117 dakika sürüyor.

İkinci filmde yer alan oyuncuların dışında ilkinde Ferit Kaya, İbrahim Selim, Kubilay Tuncer, Mustafa Kırantepe, Güneş Hayat, Osman Alkaş, Ender Gözü, Gümeç Alpay Aslan gibi isimler yer almıştı.

Ölümlü Dünya 2 filmi 3 Mayıs’ta Netflix’e geliyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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