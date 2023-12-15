Rafadan Tayfa kaldırıldı mı, yeni bölüm neden yok? Rafadan Tayfa neden kaldırıldı?

15 Aralık 2023 12:06 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:37

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

1 Aralık 2014'te TRT Çocuk'ta yayınlanmaya başlayan animasyon çizgi film Rafadan Tayfa uzun sürediR televizyonda yer almıyor. Yeni bölümleri ile ekranlara gelmeyen çizgi film Rafadan Tayfa kaldırıldı mı? soruları ile gündemde. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bir mahallede yaşayan bir arkadaş grubunun maceralarını anlatan çizgi film çocukların olduğu kadar ailelerin de beğenisini topluyor. Rafadan Tayfa’nın bir süredir verilmediğini gören izleyiciler çizgi film ile ilgili Rafadan Tayfa neden yok, neden verilmiyor? Sorusuna yanıt aramakta. Rafadan Tayfa kaldırıldı mı,neden yayınlanmıyor?

RAFADAN TAYFA KALDIRILDI MI?

Hayri, Kamil, Mert, Akın, Sevim, Hale, Rüstem Abi, Basri Amca, Yumak gibi karakterlerin olduğu çizgi film Rafadan Tayfa, artık TRT Çocuk ekranlarında yeni bölümleri ile ekrana gelmiyor. Rafadan Tayfa bir süredir TRT Çocuk yayın akışından da kaldırıldı. Çizgi filmin yapımcı kuruluşu ve TRT Çocuk kanalından ise kaldırıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

RAFADAN TAYFA KONUSU NEDİR?

Çizgi filmin hikAyesi, "Rafadan Tayfa" adındaki bir arkadaş grubunun yaşadığı maceralardan oluşmaktadır. Film, 90'lı yılların mahalle hayatını ve samimi insan ilişkilerini yansıtmaktadır. Arkadaş grubunun ismi ise, sinema filmi çektikleri bir bölümde filme isim ararken, karakterlerden olan Hayri'nin ''Kafadan Tayfa'' yerine, açlıktan "Rafadan Tayfa" demesinden ve bunun çarpıcı bir isim olduğu için kabul edilmesinden gelmektedir.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bir mahallede yaşayan bu arkadaş grubunun başına türlü türlü komik olaylar ve maceralar gelmektedir. Film, bu güldürücü olayları ve durumları güzel ve etkileyici bir şekilde ekrana sunarken, aynı zamanda 90'lı yılların samimiliğini, sıcaklığını ve komşu-insan ilişkilerini de yansıtmaktadır. Bazen bölüm sonlarında ders verildiği de görülmektedir.

RAFADAN TAYFA SİNEMA FİLMLERİ

Rafadan tayfa televizyon maceralarının yanı sıra beyaz perdede de animasyon sinema filmleriyle yer aldı. Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası isimli animasyon filmi ilk olarak vizyona girdi. Rafadan Tayfa: Göbeklitepe isimli ikinci filmi yayınladılar. Filmin Türkiye'nin Şanlıurfa ilindeki Göbeklitepe'yi anlatması, ülkenin kültürel yönünden dolayı başarılı ve etkileyici bir proje olarak görüldü.

Filmin yapım ekibi son olarak, yaklaşık üç yıl üzerinde çalıştıkları yeni bir sinema filmini yayınlayacaklarını açıkladı. Filmin adı, konusu uzay temalı olduğundan dolayı "Galaktik Tayfa" olarak belirlendi. 6 Ocak 2023 tarihinde vizyona girdi.