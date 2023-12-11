Şırnak deprem mi oldu? SON DAKİKA 11 Aralık bugün Şırnak'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

11 Aralık 2023 15:27 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:30

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şırnak'ta öğlen saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar Şırnak deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Aralık bugün Şırnak'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremlerini araştırdı. Kandilli Rasathanesi sayesinde ulaşılabilen depremler listesi araştırılırken Şırnak'ta deprem oldu mu merak edildi. Detaylar...

ŞIRNAK'TA DEPREM Mİ OLDU?

11 Aralık günü saat 14.28'te Şırnak'ta deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğünde olan depremin derinliği 7 ML olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!