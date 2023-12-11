Şırnak deprem mi oldu? SON DAKİKA 11 Aralık bugün Şırnak'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
11 Aralık günü Şırnak'ta sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar arama motorlarında Şırnak deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Aralık bugün Şırnak'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremlerini araştırdı.
Şırnak'ta öğlen saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar Şırnak deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Aralık bugün Şırnak'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremlerini araştırdı. Kandilli Rasathanesi sayesinde ulaşılabilen depremler listesi araştırılırken Şırnak'ta deprem oldu mu merak edildi. Detaylar...
ŞIRNAK'TA DEPREM Mİ OLDU?
11 Aralık günü saat 14.28'te Şırnak'ta deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğünde olan depremin derinliği 7 ML olarak açıklandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor.